Пожилым липчанам рекомендуют оставаться дома

По данным врачей, среди этой группы населения выросла заболеваемость COVID-19.

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди людей старше 65 лет выросла почти в пять раз. И болеют пожилые люди тяжело. В ноябре-декабре 54% умерших от COVID-19 составили именно пожилые люди. С такой тревожной информации началось сегодня заседание оперштаба.



Одна из причин роста заболеваемости - пожилые по-прежнему активно ходят в магазины и по улицам. Санитарные врачи предложили использовать волонтеров для обеспечения пенсионеров продуктами и лекарствами и проследить, чтобы пожилые работающие люди ушли на больничный.



Вице-губернатор Александр Ильин подтвердил - крен заболеваемости идет в сторону пожилых людей, отметив при этом, что общего роста нет. Александр Ильин также отметил, что число выздоровевших увеличилось на 10%. Средняя заполняемость инфекционных госпиталей за последнюю неделю составляет около 78-80%.



По словам вице-губернатора на этой неделе начала работать в тестовом режиме ПЦР-лаборатория в Ельце. Более трети врачей и учителей, для которых привезли 800 доз вакцины, уже привили. Ильин сообщил, что все готово для и для значительного поступления вакцины.



Несмотря на оптимистичный доклад Александра Ильина, губернатор Игорь Артамонов отметил, что липчане жалуются на то, что им не дают бесплатные лекарства (рецептов выписано на 6,3 млн руб).



- Когда врачи будут объяснять, что положено больному, а что нет ? Почему больные жалуются? - спросил Игорь Артамонов, - Если жалобы поступают, система не работает. Эту задачу надо решить.



Начальник облздрава Юрий Шуршуков пообещал, что на следующей неделе врачи будут раздавать памятки, в которых разъясняется, кому что положено. Губернатор также потребовал проверить информацию о том, что резко выросли в цене градусники. И подготовить списки желающих получить вакцину, чтобы когда поступит большая партия, сразу было понятно, кому ее ставить.

