Коронавирус

сегодня, 13:17

Пожилым липчанам рекомендуют оставаться дома

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#коронавирус
Пожилым липчанам рекомендуют оставаться дома

По данным врачей, среди этой группы населения выросла заболеваемость COVID-19.

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди людей старше 65 лет выросла почти в пять раз. И болеют пожилые люди тяжело. В ноябре-декабре 54% умерших от COVID-19 составили именно пожилые люди. С такой тревожной информации началось сегодня заседание оперштаба.

Одна из причин роста заболеваемости - пожилые по-прежнему активно ходят в магазины и по улицам. Санитарные врачи предложили использовать волонтеров для обеспечения пенсионеров продуктами и лекарствами и проследить, чтобы пожилые работающие люди ушли на больничный.

Вице-губернатор Александр Ильин подтвердил - крен заболеваемости идет в сторону пожилых людей, отметив при этом, что общего роста нет. Александр Ильин также отметил, что число выздоровевших увеличилось на 10%. Средняя заполняемость инфекционных госпиталей за последнюю неделю составляет около 78-80%.

По словам вице-губернатора на этой неделе начала работать в тестовом режиме ПЦР-лаборатория в Ельце. Более трети врачей и учителей, для которых привезли 800 доз вакцины, уже привили. Ильин сообщил, что все готово для и для значительного поступления вакцины.

Несмотря на оптимистичный доклад Александра Ильина, губернатор Игорь Артамонов отметил, что липчане жалуются на то, что им не дают бесплатные лекарства (рецептов выписано на 6,3 млн руб).

- Когда врачи будут объяснять, что положено больному, а что нет ? Почему больные жалуются? - спросил Игорь Артамонов, - Если жалобы поступают, система не работает. Эту задачу надо решить.

Начальник облздрава Юрий Шуршуков пообещал, что на следующей неделе врачи будут раздавать памятки, в которых разъясняется, кому что положено. Губернатор также потребовал проверить информацию о том, что резко выросли в цене градусники. И подготовить списки желающих получить вакцину, чтобы когда поступит большая партия, сразу было понятно, кому ее ставить.
11 993
#коронавирус

Комментарии (11)

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Ещё один житель

2 минуты назад
Липчанин, Житель, а молодые горят желанием работать? Что-то не очень заметил. Там, где без особого напряга бабло бы шло - может быть, а вот если надо серьёзно мозг напрягать и продолжать учиться работать (да-да, только так - вузы ничему конкретному не учат!) - что-то желающих не очень...
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липецк

2 минуты назад
....полностью согласен ....ЦЕЛЫЙ ГОД ПУТИН ОБЕЩАЛ ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ ....НО ЛЮДИ РАБОТАЮТ ТАК КАК НА ПЕНСИЮ 9-14 МИНУС КВАРТПЛАТА ....МИНУС ИНФЛЯЦИЯ .....НЕ ПРОЖИВЕШЬ .....ВЫЗЫВАЮ МИНИСТРОВ НА ДУЭЛЬ ...КТО ДОЛЬШЕ ПРОЖИВЕТ НА ПЕНСИЮ В 10 ТЫС РУБЛЕЙ......
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МестныйЯ

3 минуты назад
С одной стороны - молодым нужна дорога, а с другой - на одну пенсию работяги не проживут, вот и приходится им держаться за свое рабочее место. Люди ни молодые, ни пенсионного возраста не виноваты, это всё Правительство такие условия создало. В конце концов у нас не минимальная пенсия как у москвичей - 20000 рублей.
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Сотрудник администрации мэра.

14 минут назад
Послушав путина понимаешь. Что всё очень плохо.
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Гадалка

15 минут назад
Бряхня .
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Житель

19 минут назад
Липчанин я с вами согласна!Мне 25 лет,закончила Политех.Место для работы есть,но!!!!Надо подождать через год Мария Ивановна уйдет на пенсию,а вы на ее место.А Марие Ивановне через год 69 лет,на какую пенсию?Она уже давно на ней!Вот та и ждем,а был бы строгий закон,пошел на пенсию,садись дома.И молодые былибы *
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Ольга

23 минуты назад
Липчанин, согласна - пришел возраст 65 лет, отдыхай, занимайся внуками. Пенсию получают, бл им оплачивают, зп платят....все мало!
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Липчанин

33 минуты назад
Посадите дома работающих пожилых,они больше всех шатаются,а особенно пенсионеры которые * .Задолбали уже в какую контору не приди везде одни пробабки.У нас молодежь для чего учат?Чтобы глядеть как 70 летняя бабка с покойным мозгом руководила грамотной молодежью
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Там же всё было.

48 минут назад
Как же так когда недавнее посещения и мониторинг любимой аптечной сети не поинтересовался ценами на то что есть в продаже ? Или по таким доходам денги не проблемма 500 рублей меньше или больше?
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.ритуальные усл

52 минуты назад
даешь корпоративы!!!!!!
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