Происшествия

52 минуты назад

В Ельце охранники задержали грабителей на выходе из ювелирного магазина

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#разбой #ограбление
В Ельце охранники задержали грабителей на выходе из ювелирного магазина

Вооруженные преступники вошли в магазин под видом сотрудников противопожарной службы.

12 декабря в Ельце была совершена попытка ограбления ювелирного магазина.

- В конце рабочего дня двое мужчин вошли в магазин на улице Радиотехнической, представившись сотрудниками противопожарной службы. Затем, угрожая продавцам предметом похожим на оружие, они собрали с прилавков ювелирные изделия на несколько миллионов рублей и забрали выручку магазина — 50 000 рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Во время ограбления сотрудники магазина успели нажать тревожную кнопку. Когда преступники вышли на улицу из задержала группа быстрого реагирования охранного агентства.

Известно, что задержанным 42 и 44 года, один из них житель Ельца.

Возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»).
537
#разбой #ограбление

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