Происшествия
сегодня, 17:30
В Ельце совершено зверское нападение на работницу микрофинасовой организации
8 1264
Нападавший забил женщину трубой.
Загрузка плеера
Сегодня в Ельце на улице Коммунаров в офис микрокредитной организации зашел мужчина в медицинской маске, достал из пакета металлическую трубу и стал избивать ей работницу организации, нанося удары по голове.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
- Проводится проверка факта произошедшего и всех обстоятельств, - сообщили в пресс-службе.
По информации GOROD48, из офиса пропали 75 тысяч рублей. Женщина находится в реанимации, в тяжелом состоянии.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
- Проводится проверка факта произошедшего и всех обстоятельств, - сообщили в пресс-службе.
По информации GOROD48, из офиса пропали 75 тысяч рублей. Женщина находится в реанимации, в тяжелом состоянии.
8 1264
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Ирина
Валетов
лена
Дожник
Ну что
Там
Берлиоз
Animal Planet.