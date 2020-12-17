Происшествия

сегодня, 17:30

В Ельце совершено зверское нападение на работницу микрофинасовой организации

8 1264
#нападение

Нападавший забил женщину трубой.

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Сегодня в Ельце на улице Коммунаров в офис микрокредитной организации зашел мужчина в медицинской маске, достал из пакета металлическую трубу и стал избивать ей работницу организации, нанося удары по голове.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- Проводится проверка факта произошедшего и  всех обстоятельств, - сообщили в пресс-службе.

По информации GOROD48, из офиса пропали 75 тысяч рублей. Женщина находится в реанимации, в тяжелом состоянии.
8 1264
#нападение

Комментарии (11)

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Ирина

8 минут назад
Жалко девушку. А эти конторы лучше бы закрыть уже совсем.
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Валетов

11 минут назад
Елец давно пора зачищать!
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лена

13 минут назад
ужас,до чего довели людей,люди голодают и готовы уже нападать на всех
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Дожник

18 минут назад
так ей и надо, будет знать, как работать в мошеннической фирме
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Ну что

18 минут назад
Теперь реально не смешно.. Рывок мы совершили... Зарплаты у нас хорошие.... Рабочие места у нас 25 тыс мест....
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Там

22 минуты назад
Не хватает сотрудников,. Тут же наблюдаю такую картину регулярно, полицейские на белом уазе едут, то по ул Зои, то ещё где в потоке., люстру свую включат и едут 60 км в час, вот непонятно у них вызов или просто катания с мигалкой, раньше такого не было. Скорая ито без люстры катается если не спешит
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Берлиоз

31 минуту назад
Что то с Ельцом творится нехорошее....
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Animal Planet.

31 минуту назад
Выехали хоть во время,или как всегда через 2,5 часа?
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