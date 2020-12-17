В Ельце совершено зверское нападение на работницу микрофинасовой организации

Нападавший забил женщину трубой.

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Сегодня в Ельце на улице Коммунаров в офис микрокредитной организации зашел мужчина в медицинской маске, достал из пакета металлическую трубу и стал избивать ей работницу организации, нанося удары по голове.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



- Проводится проверка факта произошедшего и всех обстоятельств, - сообщили в пресс-службе.



По информации GOROD48, из офиса пропали 75 тысяч рублей. Женщина находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

