Общество

55 минут назад

12 семей в Липецке живут в «доме-призраке»: вот уже 5 лет его не могут узаконить

15 1904
#дольщики
2
12 семей в Липецке живут в «доме-призраке»: вот уже 5 лет его не могут узаконить

Как на месте частного дома выросла четырехэтажка, не знает даже тот, кто его строил!

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В июне 2018 года GOROD48 рассказал историю двенадцати семей, которых могут выкинуть из многоквартирного дома, а его - сровнять с землей. Причина - возведение 4-этажного здания без разрешительной документации на земельном участке, предназначенном для строительства частного дома. Уже позже приобретатели жилья в многоквартирном доме выяснили, что купили доли в строении без документов. Де-юре дом-призрак не существует в природе, ведь на его возведение не было дано разрешения и он до сих пор не сдан в эксплуатацию, хотя застройщик раздал покупателям ключи от квартир еще в 2015 году.

Эта история - вишенка на торте эпохи «народного мэра», Михаила Гулевского, ныне неплохо коротающем свой век в Госдуме. В начале 10-х весь частный сектор Липецка порос вот такими многоэтажками, поднявшимися на небольших земельных участках на местах снесенных застройщиками старых домишек. В любой части города исторически индивидуальная застройка ощетинилась трех-четырехэтажными домами, которые быстренько узаконивались городской администрацией, очевидно, обогащая чиновников, занимавшихся землеустройством и градостроительством. Но на доме №2 на улице Минина (район Сокола) что-то в этой схеме поломалось…

Покупатели приобретали квартиры в этом доме в 2011-2015 годах. Жилье было весьма дорогим. Так, однушку на 50 квадратных метров застройщик продал за 1,8 миллиона рублей. В 2015 году Юрий Андросов уверил всех его жильцов, что сдал дом в эксплуатацию, раздал ключи и разрешил въезжать в квартиры. Но позже выяснилось, что у возводившего здание застройщика не было разрешения на это строительство!

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- Я купил в этом доме, тогда еще объекте незавершенного строительства, долю или, как мне пояснил застройщик, Юрий Андросов, двухкомнатную квартиру в 2013 году. Он мне пообещал, что через полгода дом будет достроен. Дом достроили Кто-то из моих соседей въехал в квартиры по разрешению застройщика, кто-то, как я, нет. А потом выяснилось, что дом не введен в эксплуатацию, и застройщик не принимает мер, чтобы его достроить и сдать. И куда бы мы не обращались, мы не видим помощи. Более того, администрация Липецка грозит нам сносом дома, - рассказал летом 2018 года свою историю GOROD48 Роман Писарев (в этом же доме купил жильё и его родной брат Антон).

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По факту Юрий Андросов передавал им доли в построенном всего на 37% доме. Покупателей не смущало, что они становились собственниками кто 48 долей из 1800, кто 55-ти, кто 74-х. Люди, по их словам, покупали жилье под репутацию застройщика, который таким образом - купив старый частный дом и построив на его месте многоквартирный - уже решил жилищные проблемы их знакомым и родственникам в другой части Сокола. Кто-то отдал Андросову 1,4 миллиона рублей, а кто-то - и 2,5 миллиона. То есть до поры до времени такая серая, а может, и вовсе черная схема строительства в Липецке на участках под ИЖС многоквартирных домов работала четко. Но в итоге конечный потребитель, он же - начало пищевой цепочки «застройщик-чиновник-контролирующие организации» попал впросак.

Сейчас, конечно, люди глубоко оскорблены тем, что стали разменными пешками в чьей-то игре. Мол, если стройка была незаконной, куда смотрели в мэрии? Дома же не грибы. Не растут за ночь.

Дом на Минина, 2 - объект капитального строительства. Это кирпичный многоквартирный жилой дом общей площадью 998,4 кв.м (жилая площадь - 487 кв.м.). В нем - 15 квартир. Дом имеет четыре этажа, один из них подземный. Площадь застройки - 552, 9 кв.м. Дом не сдан в эксплуатацию, право собственности на данный объект не зарегистрировано. Получилось, что де-факто дом стоит и обжит, а де-юре люди не могут в нем прописаться. Но если бы дело было только в этом. Два года назад жильцы жаловались GOROD48 на низкое качество постройки: текущую крышу, мокрый фундамент, промерзающие зимой внешние стены, грибок на стенах.

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- Этот дом признан администрацией Липецка самовольной постройкой. К 10 мая этого года застройщик по вынесенному ему предписанию должен был либо устранить имеющиеся недостатки, либо снести дом. Но дом остался в том же виде, в каком и стоял, - рассказали вчера корреспонденту GOROD48 продолжение этой истории две жительницы этого дома, Ульяна Митронова и Татевик Мхитарян.

Женщины рассказывают о нескольких экспертизах, назначенных судами «дому-призраку».

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Строение не соответствует стандартам для жилого здания. Дом признали ограниченно работоспособным. И это при том, что ни один эксперт на заглядывал в подвальные его помещения, не исследовал фундамент, к состоянию которого у жильцов больше всего претензий.

На суды, кстати, у жителей дома большие обиды. Так, судья Правобережного районного суда Тамара Дробышева отказала всем 12-ти истцам в их требованиях. Адвокат Юрия Андросова тогда заявил, что его доверитель, который также, как и истцы, является собственником долей недостроенного дома (у него - 1100 долей из 1800), никаких договоров с ними не заключал и денег у них не брал, застройщиком не является и очень заинтересован в оформлении прав на свою недвижимость. Также суд решил, что Андросов уложился в установленные договорами сроки строительства, вовремя раздал ключи от квартир другим жильцам дома, следовательно, полностью исполнил свои обязательства.

Комментируя ситуацию, Юрий Андросов заявил GOROD48, что не брал ни копейки ни у кого из тех, кому продал доли в объекте незавершенного строительства. Он, по его заявлению, вообще не вступал ни в какие иные правоотношения с покупателями. Он, мол, такой же, как и все, сособственник общего имущества, и не имеет обязанностей по передаче своим соседям квартир в доме.

- Дом строил Андрей Рожнов. Он предложил разбить дом на части. Рожнов и получал от сособственников жилья деньги. У жильцов дома на самом деле все замечательно. Они живут в своих квартирах и ни за что не хотят платить. Просто я - состоятельный человек, достаточно успешный предприниматель. А они хотят на мне поживиться!

Но почему Юрий Андросов заключал договоры купли-продажи долей, не имея при этом разрешения строительство 15-квартирного дома?

- Должна была состояться реконструкция коттеджа, на строительство которого я получил разрешение в мэрии, в многоквартирный дом. Почему этого не получилось, я не знаю. Я в этом мало что понимаю. Я же - учитель истории по образованию, а не юрист, - сказал бизнесмен.

А вот что рассказал GOROD48 Андрей Рожнов:

- Этот дом строился как жилищный кооператив. Люди сообща скинулись на него, а я - строил. Жители дома, которые бегают по судам, по правоохранительным органам, вот и в GOROD48 обратились. Они не хотят понять одного. Того, что они - не дольщики в классическом смысле, а сособственники. И теперь они хотят найти крайнего!

По мнению Андрея Рожнова, проблемы жильцов надуманны. Им, по его словам, нужно просто через суд признать самовольной реконструкцию коттеджа в многоквартирный дом. Суд, как уверен Рожнов, не будет против, ведь коммуникации к объекту подведены уже не как к особняку, а как к многоквартирному дому.

У Ульяны Митроновой и Татевик Мхитарян - другая правда:

- У всех жителей дома на руках два договора. По одному из них доля приобретает статус квартиры после ввода дома в эксплуатацию. Другой документ - договор подряда. Их нельзя отделять друг от друга. Но раз Андросов взял на себя обязательства по вводу дома в эксплуатацию, пусть их и выполняет. Мы же свои обязательства перед ним исполнили, а он перед нами - нет.

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А что же чиновники? Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка направил Юрию Андросову требование в добровольном порядке привести объект в соответствие с градостроительными нормами и техническими регламентами, либо демонтировать самовольно построенное здание. Впрочем, многоэтажку можно и узаконить через суд. Дело - за Юрием Андросовым.

- Администрация Липецка оказывает содействие жителям в узаконении дома. В целях образования необходимого земельного участка, соответствующего градостроительным нормам, для дома на улице Минина, 2 разработан проект планировки. В ближайшее время по нему будут проведены публичные слушания, - сообщили GOROD48 в мэрии.

- Мы бы хотели, чтобы застройщик или устранил все имеющиеся недостатки дома, узаконил объект капитального строительства, ввел его эксплуатацию, или чтобы вернул нам деньги, уплаченные за приобретение квартир, - говорят жильцы «дома-призрака».

Игорь Луговой
15 1904
#дольщики
2

Комментарии (15)

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Инстраграммчик почИтывать надо !

18 минут назад
в ссср такого не было., И ЧИНОВНИКИ , ДЕПУТАТЫ , ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ ПРИ ЧЁМ ! В ТОРЦЕ ПЯТИЭТАЖКИ, ЧТО НА ФОТО , РАНЬШЕ БЫЛ ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ ИЛИ МИЛИЦИИ ! ЭТО ЕСТЬ НАШ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Э

19 минут назад
Застройщик всех облапошил, имея мохнатую лапу, надо восстановить хронологию построенных им домов, кто подписывал разрешения и прижать всю эту мафию.
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Знаток

22 минуты назад
Да уж, поддерживаю. А теперь строят из себя невинных овечек.
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в ссср такого не было.

24 минуты назад
Ваш, А сейчас в домах-призраках и в кредитах....(((((Капитализьм однако....
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Да уж

26 минут назад
Инстраграммчик почИтывать надо !, да ты дремучий. Компы были у всех, да сматрфонов не было в таком количестве, но!!! При покупке квартир, они не удосужились информацию собрать о застройщике и тд. Всю информацию, * и пожняв с дивана свою пятую точку можно было найти в полном объёме!!!
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Ваш

28 минут назад
дед, точно. Вон одни по гаджетам и соцсетям всю схему отравления одного оппозиционера раскрыли
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Ваш

30 минут назад
в ссср такого не было., Ага. Там все жили в бараках, коммуналках и если повезёт, то в х.рущевке вместе с бабушкой, дедушкой и детьми.
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Липчанин

30 минут назад
чем злорадствовать здесь ,то лучше промолчать ,т к в жизни все бывает и не знаешь какие "приятные" сюрпризы тебя ожидают впереди ))))
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Инстраграммчик почИтывать надо !

31 минуту назад
дед, В 2011 ГОДУ ГАДЖЕТОВ НЕ БЫЛО ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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дед

33 минуты назад
Народ настолько отупел.....Имея на руках свои любимые гаджеты,где можно узнать все и обо всем,попадает в такие трешевые ситуации...
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