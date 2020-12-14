Люксовую «Toyota Camry» районным чиновникам пригонят из Подмосковья

На запрос измалковской организации откликнулся всего один поставщик, компания из Балашихи.

Администрация муниципального бюджетного учреждения «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Измалковского района подвела итоги тендера на поставку легкового автомобиля. Аукцион на 2 373 666 рублей заинтересовал всего одну организацию, автосалон - официальный дилер «Toyota», из подмосковной Балашихи.



Стороны сделки уже вышли на подписание контракта. Как только все документы будут оформлены, у поставщика будет 10 дней на то, чтобы пригнать иномарку измалковским чиновникам.



Напомним, в конце ноября учреждение объявило торги на покупку «Toyota Camry Lux Safety», или ее эквивалент. В технических требованиях к автомобилю были прописаны: коленная и боковые подушки безопасности, система распознавания дорожных знаков, аудиосистема минимум на 9 динамиков, трехзонный климат-контроль, ионизатор воздуха в салоне, кожаная обивка салона, дистанционный запуск двигателя, система регулировки водительского кресла в восьми направлениях.



Ранее аналогичную закупку учреждения сорвала прокурорская проверка. Прокуроры Измалковского района пришли к выводу, что заказчик в нарушение в нарушение законодательства решил купить слишком мощный и слишком дорогой транспорт, так как приобретаемый чиновниками автомобиль должен иметь мощность двигателя не более 150 лошадиных сил и предельную цену не более 1 млн рублей. По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы администрации Измалковского района и начальника учреждения было внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.