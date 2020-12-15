Происшествия

45 минут назад

«Преступления не совершал»: в суде прозвучало последнее слово экс-руководителя ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда»

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#сироты
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«Преступления не совершал»: в суде прозвучало последнее слово экс-руководителя ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда»

Гособвинение просит приговорить Александра Сотникова к 6 годам лишения свободы за махинации с приобретением квартир для сирот.

Сегодня в Левобережном суде обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ), экс-руководитель ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» Александр Сотников выступил с последним словом.

Александр Сотников заявил о своей невиновности. Он сказал, что действовал исключительно в интересах возглавляемой им организации, и что никто из выступавших в суде в качестве свидетелей сотрудников ОБУ не сказал, что получал от него противозаконные указания. В своей речи экс-руководитель организации, закупавшей жилье для детей-сирот, раскритиковал эксперта по уголовному делу, «бывшего сотрудника УБЭПа», которое и занималось его оперативной разработкой.

- Все квартиры приобретались по 44-му федеральному закону через сайт госзакупок. Что тогда, что и сейчас цена квадратного метра такого жилья колеблется в пределах 31 тысячи рублей. Единственное, что поменялось с того времени, - уменьшилось число документов для совершения таких закупок. Ваша честь, я преступления не совершал.

У гособвинителя Ольги Леоновой - иное мнение. В прениях она запросила у суда признать подсудимого виновным по двум эпизодам предъявленного обвинения и назначить по каждому наказание в виде 4 лет лишения свободы. Учитывая принцип сложения наказания, гособвинитель попросила суд приговорить Александра Сотникова к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, зачтя в срок полгода содержания подсудимого под стражей в 2018 году.

Александра Сотникова арестовали в конце мая 2018 года. Вначале его подозревали в мошенничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями, но позже оставили только обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, с ноября 2017 по июль 2018 года Сотников совершал незаконные действия по приобретению по заведомо завышенной стоимости квартир для детей-сирот в рамках предоставленных Министерством образования и науки и администрацией области субсидий в размере 187,4 млн рублей. В результате региональному и федеральному бюджетам был причинен имущественный ущерб на общую сумму 5,4 миллиона.

Приговор по делу Сотникова будет вынесен в конце декабря.
2 869
#сироты
1

Комментарии (2)

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34 минуты назад
Приговор Будет. После. Прямой линии А по другому никак нельзя. Липецкой Прокуратуре. Ха-ха...
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житель

38 минут назад
Ждем долгоруковского.
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