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сегодня, 16:13

Более 79 тысяч липчан проголосовало за новые объекты благоустройства

Стали известны предварительные итоги голосования липчан за объекты благоустройства в следующем году: в числе победителей Привокзальные пруды, аллеи на улице Стаханова и Елецком шоссе, сквер на улице Фрунзе.

Максимальное число голосов — 10 252, набрал проект преображения Привокзальных прудов. Также в пятерке победителей сквер в районе улицы Фрунзе, 8 (напротив госфилармонии «Унион»), аллея в «Елецком» между домами №№5 и 7 на улице Елецкое шоссе, сквер на Циолковского, 19 (у второй художественной школы), и аллея вдоль улицы Стаханова в границах 26-го микрорайона. 

На благоустройство этих пяти объектов, по словам вице-мэра Светланы Сурмий, уже зарезервированы 200 млн рублей федеральных средств. Вчера на сессии горсовета она сообщила депутатам, что сформированная голосованием пятерка мест обязательно получит новую жизнь в 2026 году. 

В подготовке проекта благоустройства аллеи вдоль улицы Стаханова в 26-м микрорайоне вместе активными жителями и экспертами участвовал депутат горсовета по 9-му округу Михаил Русаков. На встречах с жителями этой весной и в начале лета Михаил Русаков не только предлагал варианты распределения выделенных правительством области пяти миллионов рублей на точечное благоустройство округа, но и призывал активно голосовать за масштабный проект реновации аллеи на улице Стаханова за средства федерального бюджета. 

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Так аллея выглядит сейчас

— Обновленная аллея станет достойным подарком нашим жителям, — говорит Михаил Русаков — За наш проект проголосовали более семи тысяч человек. Это очень хороший результат. Очевидно, что среди них не только жители соседних домов, но и сразу нескольких микрорайонов. Улица Стаханова магистральная, общая для жителей десятка жилых массивов, это очень значимое место для всего Юго-Запада, просто необходимо дать ему современный вид и качество. 

Его поддерживает начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов: 

— Я в силу своей общественной деятельности и благодаря проектам Клуба городского жителя активно участвую в жизни 27-го и 28-го микрорайонов. В этом районе живут рабочие люди, которым нужна благоприятная среда для жизни. Но так как-то сложилось, что у нас не так много центров притяжения, мест, где можно прогуляться, отдохнуть. Поэтому благоустройство аллеи на Стаханова в 26-м микрорайоне частично закроет эту проблему — здесь рукой подать.

Всего в голосовании на сайте 48.gorodsreda.ru участвовали 79 336 липчан.
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