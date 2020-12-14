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Открыточный вид площади Героев под угрозой?
Жители этого района Липецка заявили о своем несогласии с возможным его переводом в зону «Ж-4», предусматривающую возведение жилых домов высотой до 25 этажей.
- Вы что, хотите превратить исторический центр Липецка в Гонконг? В этом месте похоронены герои Великой Отечественной войны! Тут выше шпиля Евдокиевского храма быть ничего не должно. Строить тут коммерческое жилье просто грешно! Это вероломно! - обратился к консультанту департамента Евгений Ефремов.
Житель улицы Вавилова Александр Стрельников, в свою очередь, выразил возмущение партизанской тактике чиновников, заключающейся, по его мнению, в желании максимального сохранения в тайне планов точечной застройки города:
- В публичном доступе нет никаких документов, чертежей, эскизов. Нет никакой конкретики!
Сотрудница департамента Виктория Аносова с таким заявлением не согласилась. Виктория Аносова рассказала, что делают новый документ Правила землепользования и застройки, с нуля. И все, что нужно горожанам, можно найти на сайте ведомства и в управлении округами городской администрации.
- Мы работаем с материалами, которые получены от областного управления градостроительства и архитектуры. Это их проект документа. Это не наш документ, это областной документ.
Липчане настаивали на том, что ни о каком общественном обсуждении будущего их улиц они не знают. Их никто не информирует о планах властей города и области. Никаких экспозиций документов там, где они живут, нет, а ведь проект строительства многоэтажного жилья затрагивает интересы жителей 57 домов частного сектора.
… В конце ноября, как сообщал GOROD48, начальник областного управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева и председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Виктория Катасонова презентовали начало работы над проектом нового Генплана развития Липецка на 25-летний период. Новый Генплан предполагает отказ от крупномасштабной застройки городских окраин, как это предусматривалось Генланом-2015. У чиновников теперь иная концепция - взамен роста города вширь предполагается его точечная застройка. Уже заявлено, что под прицел попадет центр города, в котором «полно аварийного жилого фонда, который нужно расселять».
- На территории города есть много депрессивных мест с ветхим и аварийным жильем, есть промышленные территории, которые требуют реновации, - заявила на презентации идей нового Генплана Наида Исматулаева.
Чиновники долго не раскачивались. Так, своим приказом от 24 ноября этого года Наида Исматулаева разрешила СУ-11 разработать проект планировки и зонирования квартала, ограниченного проездом Шишкина, улицами Тельмана и Вавилова. Из приложения к документу видно, что под новую застройку попадает прямоугольник сразу же за тыльной стороной территории Евдокиевского кладбища. То есть новый жилой массив предполагают разместить в нескольких метрах от покосившейся стены погоста.
На разработку всей необходимой для дальнейшего обсуждения проекта документации Наида Исматулаева дала строительной организации полгода. Организация, выкупившая шесть земельных участков у их прежних собственников (три по улице Вавилова и три по улице Тельмана) уже снесла в этом квадрате все жилые и хозяйственные постройки, вырубила деревья и сейчас занимается вывозом с освободившейся территории мусора: кирпича, камня, досок.
- Мы не против застройщика, нет. Мы опасаемся, что на месте снесенных частных домов 50-60 годов постройки прошлого века строители возведут двадцатиэтажные жилые здания. Сейчас проводятся публичные слушания, и нам известно, что новый владелец этих шести земельных участков намерен добиваться перевода этой части города из зоны «Ж-1», предусматривающей малоэтажное строительство, до трех этажей, в зону «Ж-4», что, согласно пункту 1.1 Правил землепользования и застройки Липецка, подразумевает высотную застройку до 25 этажей, - говорит Александр Стрельников.
запомните меня такой: через год вид на площадь Героев, возможно, будет иным
Конечно, если у застройщика именно такие планы, то нынешний открыточный вид площади Героев под угрозой: фоном шпиля Евдокиевской церкви и воинского мемориала станут высокие здания.
Но появятся проблемы и с изнанки этого самого открыточного вида, который спрятан от глаз большинства липчан. За площадью Героев - старый жилфонд, и жители улиц Вавилова и Тельмана не уверены, что их шлаконабивные домишки переживут постоянные вибрации от работы строительной техники. Тут узкие автомобильные проезды и отсутствие пешеходных дорожек. Здесь невозможна наземная парковка для сотен жильцов будущего ЖК по причине отсутствия места для автомобилей. Тут - старые инженерные сети и коммуникации, нехватка дошкольных учреждений и мест в школах для малышей и ребятишек постарше...
- С целью выявления мнения жителей о будущем этой части города департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка организовал общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и застройки, одним из пунктов которых как раз является данный вопрос. Общественные обсуждения продлятся до 22 декабря. Свои предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 17 декабря в департамент по адресу Липецк, площадь Театральная, 1, кабинет 206 или на электронный адрес: proekt@lipetskcity.ru. Решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки города будет принимать управление строительства и архитектуры Липецкой области с учетом результатов общественных обсуждений, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе мэрии Липецка.
Остап Бендер
Костя
НС
РАС
супер идея
Татьяна
все путем
Денис
Культурный
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