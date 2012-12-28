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сегодня, 17:24
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«Деревья или окна побьют, или ребенка пришибут!»

Липчане жалуются на сухостой.

Жители дома № 7 по Осеннему проезду пожаловались на четыре сухие березы. Сильный ветер обламывает с них ветки, которые с треском падают на землю. Деревья растут между третьим подъездом дома и детским садом.

— Они или окна побьют, или ребенка пришибут! Четыре палки не могут приехать и спилить. Там работы на час! — возмущается житель дома Александр.





Год назад жители дома обратились в УК «Зевс», с просьбой спилить деревья. Сначала им пообещали снести березы и даже вроде специальная комиссия осмотрела деревья, их планировали спились в 2025 году. Но недавно из УК пришел ответ, что березы стоят не на территории, которую обслуживают коммунальщики.



Стоит добавить, что в августе 2024 года у первого подъезда дома № 7 по Осеннему проезду на автомобиль «Лада Гранта» упало дерево. Машина серьезно пострадала. По словам местных жителей, они также несколько лет просили спилить это дерево. 

В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что комиссия обследовала опасные деревья еще 6 августа 2024 года. Но снос застопорился из-за безденежья.

«Снос деревьев осуществляется в порядке очередности составления актов и в рамках выделенного финансирования. В настоящее время выполняются работы по сносу и обрезке зеленых насаждений, составленных в 2024 году до конца июня», — сообщили в мэрии.
снос деревьев
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Комментарии (2)

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Сначала новые
ЕЩЁ РАЗ!!!
33 минуты назад
Космонавтов 106!!!
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игорь
52 минуты назад
Посмотрите на 20 микрорайон. Меркулова. Сиреневый проезд. Везде десятки сухих деревьев. В основном ясень. но есть берёза и рябина. Стоят уже три года и никаких подвижек !
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