Общество

32 минуты назад

Липецк попал в «десятку» рейтинга городов с лучшим качеством жизни

11 424
#рейтинг городов. качество жизни
Липецк попал в «десятку» рейтинга городов с лучшим качеством жизни

Наш город обогнал даже столицу Черноземья

Финансовый университет при правительстве РФ оценил качество жизни в городах России с населением более 250 тысяч человек.

Специалисты исследовали в городах уровни потребительской активности, миграции, комфортности социальной среды, качества медицинского обслуживания, интерес к образованию и культуре.

По итогам университет составил десятку городов:

1.Москва
2.Калуга
3.Санкт-Петербург
4.Тула
5.Рязань
6.Липецк
7.Брянск
8.Владимир
9. Тверь
10.Воронеж

11 424
#рейтинг городов. качество жизни

Комментарии (11)

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Не даёт покоя

14 минут назад
Зачем столько пивных? Евгения Юрьевна ну кроме шуток зачем их столько?
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Василий

14 минут назад
Ой как хочется матерком послать таких исследователей. Да нельзя,обидятся,в суд подадут,за оскорбление власти.
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Биомасса

14 минут назад
Рейтинг составлен среди городов центрального Черноземья и окрестностей.
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Виталя

16 минут назад
Вот это новость...оказывается мы счастливые люди...а мы и не знали )))))вот это ПУРГА)))))
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Мнение

17 минут назад
Транспортная доступность Липецка лучшая в Черноземья 146% к качеству жизни.
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Человек

19 минут назад
Город48, вам не стыдно? О каком качестве речь, если мы в топ-6 самых экологически грязных городов России! Жизнь качественная, но не долгая и половина жизни в борьбе с РАКОМ!
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Колобок

21 минуту назад
Так что не свистите - всё у нас отлично!
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1

23 минуты назад
Всегда знал что Липецк идет сразу после Москвы и Питера, а Воронеж дно полное
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Житель города

24 минуты назад
Ашипка. Липецк должен стоять на 1 месте, а Москва на 2.
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Сокол

26 минут назад
Удивительно
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