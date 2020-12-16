Липецк попал в «десятку» рейтинга городов с лучшим качеством жизни

Наш город обогнал даже столицу Черноземья

Финансовый университет при правительстве РФ оценил качество жизни в городах России с населением более 250 тысяч человек.



Специалисты исследовали в городах уровни потребительской активности, миграции, комфортности социальной среды, качества медицинского обслуживания, интерес к образованию и культуре.



По итогам университет составил десятку городов:



1.Москва

2.Калуга

3.Санкт-Петербург

4.Тула

5.Рязань

6.Липецк

7.Брянск

8.Владимир

9. Тверь

10.Воронеж



