Общество
32 минуты назад
Липецк попал в «десятку» рейтинга городов с лучшим качеством жизни
Наш город обогнал даже столицу Черноземья
Финансовый университет при правительстве РФ оценил качество жизни в городах России с населением более 250 тысяч человек.
Специалисты исследовали в городах уровни потребительской активности, миграции, комфортности социальной среды, качества медицинского обслуживания, интерес к образованию и культуре.
По итогам университет составил десятку городов:
1.Москва
2.Калуга
3.Санкт-Петербург
4.Тула
5.Рязань
6.Липецк
7.Брянск
8.Владимир
9. Тверь
10.Воронеж
Специалисты исследовали в городах уровни потребительской активности, миграции, комфортности социальной среды, качества медицинского обслуживания, интерес к образованию и культуре.
По итогам университет составил десятку городов:
1.Москва
2.Калуга
3.Санкт-Петербург
4.Тула
5.Рязань
6.Липецк
7.Брянск
8.Владимир
9. Тверь
10.Воронеж
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