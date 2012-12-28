В Липецкой области дожди, грозы и до +22

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием атмосферных фронтов циклона, который будет смещаться с северо-запада Европейской территории России на Поволжье. Ожидаются кратковременные грозовые дожди разной интенсивности и ветер при грозах с порывами до 17 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, днем местами умеренные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем умеренные дожди, грозы. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.День 19 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 5 градусов тепла.