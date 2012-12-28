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Общество
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сегодня, 19:08
На десяти улицах и двух базах отдыха отключат холодную воду
Без холодной воды 19 июня потребители останутся из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
19 июня плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 подачу электроэнергии приостановят в домах №№ 22а, 24, 24а по улице Неделина, №№ 71, 73, 74, 89 по улице Октябрьской, №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице 1-й Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8. 50. 54 по улице Вишневой, № 15 по улице Дальней (садоводчество «Весна»), №№ 25, 39, 43 по улице Дальней (садоводчество им. Мичурина), №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, № 27 по улице Мичурина, №№ 22, 26 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 58, 79, 80, 97, 110, 150, 156 по улице Лесной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, № 32 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64 по улице Мирной, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №3 1, 21 по улице Плодородной, №№ 46, 49, 59 по улице Путейской, №№ 1, 3 по улице Садовой, №№ 10, 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 2 по улице Юбилейной, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, №3 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, на улицах Раздельной, Надежды, Васильковой, Земляничной, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, в садоводчествах «Венера», «Весна», «имени Мичурина», «Кооператор», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник».
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