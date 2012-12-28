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сегодня, 19:08

На десяти улицах и двух базах отдыха отключат холодную воду

Без холодной воды 19 июня потребители останутся из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 10 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45, 49, 55 по улице Первомайской. №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 на площади Театральной, №№ 1б, 4 по улице Скороходова, №№ 30, 32, 49, 51а, 51б, 51д, 52, 53, 53 стр. 1, 53 стр. 2, 57 по улице Октябрьской, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, № 2а по улице Морской, №№ 1а, 20, вл. 20, вл. 24 по улице Речной, в частном секторе улицы Морской, на базах отдыха «Чижик», «Сосновый бор». 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

19 июня плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 подачу электроэнергии приостановят в домах №№ 22а, 24, 24а по улице Неделина, №№ 71, 73, 74, 89 по улице Октябрьской, №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице 1-й Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8. 50. 54 по улице Вишневой, № 15 по улице Дальней (садоводчество «Весна»), №№ 25, 39, 43 по улице Дальней (садоводчество им. Мичурина), №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, № 27 по улице Мичурина, №№ 22, 26 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 58, 79, 80, 97, 110, 150, 156 по улице Лесной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, № 32 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64 по улице Мирной, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №3 1, 21 по улице Плодородной, №№ 46, 49, 59 по улице Путейской, №№ 1, 3 по улице Садовой, №№ 10, 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 2 по улице Юбилейной, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, №3 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, на улицах Раздельной, Надежды, Васильковой, Земляничной, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, в садоводчествах «Венера», «Весна», «имени Мичурина», «Кооператор», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник». 

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