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сегодня, 10:02

Коронавирусные вечеринки в Липецке продолжаются

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#коронавирус
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Вчера проверяющие обнаружили три заведения, нарушающие запрет на работу после 23:00.

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Накануне вечером начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев лично проехался по ночным заведениям Липецка, чтобы проверить, работают они после 23:00 или нет. В результате на нарушениях попались три заведения - на них уже составлены протоколы за нарушения 159-го постановления администрации области, но по одному продолжают собирать доказательную базу: дело в том, что на улице Советской после 23:00 работало заведение с караоке, но туда проверяющих просто-напросто не пустили, закрыв двери. Попасть внутрь так и не удалось. А вот в другом более крупном ресторане на Советской, когда пришли проверяющие, уже работали уборщицы.

Зато наконец-то накрыли с поличным бар на улице Первомайской, который открыто выкладывал в соцсетях видео со своих вечеринок и дискотек в период действия коронавирусных ограничений. По соседству обнаружили ещё и клуб с говорящим названием стриптиз-заведения, который работал после 23:00.

- Вчера по поручению вице-губернатора Дмитрия Аверова я проехался по барам и ресторанам лично и убедился, что ряд заведений продолжают не соблюдать 159-е постановление администрации Липецкой области, - сообщил GOROD48 Юрий Букреев. - Значит, они не услышали посыл главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, который был на совещании с рестораторами, и сами на себе поставили «чёрную метку». Тем временем у нас уже есть кандидаты на приостановление действия лицензии перед Новым годом.

По словам Юрия Букреева, Липецке не помешало бы перенять опыт работы с питерскими заведениями. Там правоохранительные и контролирующие органы со стороны местных органов власти непреклонны в вопросах контроля заведений и нарушителей сразу закрывают.
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#коронавирус
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Комментарии (31)

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гостья

1 минуту назад
48, Китай победил не только дисциплиной ,но из-за того,что у них есть хитроумные машины,которые сами маски шьют.
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48

8 минут назад
Китай победил вирус благодаря дисциплине. Ведь пробухать всю ночь в сомнительных местах куда важнее, чем избавиться от пандемии и вернуться к обычной жизни без масок. Штрафовать надо не только заведения, но и диссидентов.
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И, ведь,

13 минут назад
Делают это всё с серьезными лицами)))
ответить

Алексей

13 минут назад
Только строжайшие запреты и жесточайшая дисциплина избавят нас от всех болезней.
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Смотрящий

14 минут назад
Шкурите ... ночных! У них сил хватает после дня трудов праведных, значит целый день - не у станка, значит есть бабки, так что и за отсутствие масок - тоже можно смело * ! Бабло есть ...
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Бархат

14 минут назад
Толтко у нас антикороновирусное пенное круглосуточно
ответить

Хаха ахаха хахахаха,))))

16 минут назад
н-дя,
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Вася

16 минут назад
Господа , а что с Халиф? Почему всем нельзя , а они прекрасно работают себе в любое угодное им время? И об этом всем прекрасно известно
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Власть бдит и заботится о нас,

18 минут назад
теперь,можно спать спокойно,ковид не пройдёт))) Но это не точно...
ответить

Проклятые нарушители

21 минуту назад
Масочного режима.
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