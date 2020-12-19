Общество
сегодня, 10:02
Коронавирусные вечеринки в Липецке продолжаются
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Вчера проверяющие обнаружили три заведения, нарушающие запрет на работу после 23:00.
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Накануне вечером начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев лично проехался по ночным заведениям Липецка, чтобы проверить, работают они после 23:00 или нет. В результате на нарушениях попались три заведения - на них уже составлены протоколы за нарушения 159-го постановления администрации области, но по одному продолжают собирать доказательную базу: дело в том, что на улице Советской после 23:00 работало заведение с караоке, но туда проверяющих просто-напросто не пустили, закрыв двери. Попасть внутрь так и не удалось. А вот в другом более крупном ресторане на Советской, когда пришли проверяющие, уже работали уборщицы.
Зато наконец-то накрыли с поличным бар на улице Первомайской, который открыто выкладывал в соцсетях видео со своих вечеринок и дискотек в период действия коронавирусных ограничений. По соседству обнаружили ещё и клуб с говорящим названием стриптиз-заведения, который работал после 23:00.
- Вчера по поручению вице-губернатора Дмитрия Аверова я проехался по барам и ресторанам лично и убедился, что ряд заведений продолжают не соблюдать 159-е постановление администрации Липецкой области, - сообщил GOROD48 Юрий Букреев. - Значит, они не услышали посыл главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, который был на совещании с рестораторами, и сами на себе поставили «чёрную метку». Тем временем у нас уже есть кандидаты на приостановление действия лицензии перед Новым годом.
По словам Юрия Букреева, Липецке не помешало бы перенять опыт работы с питерскими заведениями. Там правоохранительные и контролирующие органы со стороны местных органов власти непреклонны в вопросах контроля заведений и нарушителей сразу закрывают.
Зато наконец-то накрыли с поличным бар на улице Первомайской, который открыто выкладывал в соцсетях видео со своих вечеринок и дискотек в период действия коронавирусных ограничений. По соседству обнаружили ещё и клуб с говорящим названием стриптиз-заведения, который работал после 23:00.
- Вчера по поручению вице-губернатора Дмитрия Аверова я проехался по барам и ресторанам лично и убедился, что ряд заведений продолжают не соблюдать 159-е постановление администрации Липецкой области, - сообщил GOROD48 Юрий Букреев. - Значит, они не услышали посыл главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, который был на совещании с рестораторами, и сами на себе поставили «чёрную метку». Тем временем у нас уже есть кандидаты на приостановление действия лицензии перед Новым годом.
По словам Юрия Букреева, Липецке не помешало бы перенять опыт работы с питерскими заведениями. Там правоохранительные и контролирующие органы со стороны местных органов власти непреклонны в вопросах контроля заведений и нарушителей сразу закрывают.
30 2591
Комментарии (31)
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гостья
48
И, ведь,
Алексей
Смотрящий
Бархат
Хаха ахаха хахахаха,))))
Вася
Власть бдит и заботится о нас,
Проклятые нарушители