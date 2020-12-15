Общество

25 минут назад

За брак на проспекте Победы подрядчику не доплатят 60 миллионов рублей

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#проспект Победы #улица Баумана
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За брак на проспекте Победы подрядчику не доплатят 60 миллионов рублей

Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщил главный строитель мэрии.

Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутаты спросили у начальника МКУ «Управление строительства города Липецка» Александра Алпатова о сумме, на которую мэрия не приняла работы по реновации проспекта Победы. Главный строитель мэрии ответил, что ООО «Руслан-1» не получит предусмотренные муниципальным контрактом 60 млн рублей до устранения всех замечаний.

Из информации Сергея Алпатова следовало, что в этом году его ведомство распоряжалось 3,3 миллиардами рублей, выделенных из бюджетов всех уровней на капстроительство, реконструкцию и капремонт объектов бюджетной сферы. Из этой суммы 2,2 млрд - средства федерального бюджета, 748,5 млн - областного и 353,6 миллиона - городского.

Главная социальная стройка гола - школа на 800 учащихся в микрорайоне «Европейский». По словам Сергея Алпатова, подрядчик планирует сдать ее к концу года, но у депутатов есть большие сомнения на этот счет. Также к концу года директор МКУ пообещал сдать мост в Новой Жизни (цена подряда - 361 млн рублей) и улицу Баумана, за которую мэрия уже заплатила подрядной организации половину от стоимости работ, оцененных в 270,6 млн рублей.

Депутаты поинтересовались, когда же по улице Баумана пойдет транспорт? По словам Сергея Алпатова, в этот четверг на объекте состоится выездное совещание с участниками заказчика, подрядчика, полиции и департамент транспорта мэрии. Если к уличному освещению, светофорным объектам, ограждениям пешеходных переходов, остановочным павильонам, знакам дорожного движения ни у кого из участников совещания претензий не будет, то уже в эту пятницу по улице Баумана пустят автобусы.

В конце декабря также планируют ввести в эксплуатацию детсад в «Звездном» на 280 мест (два других детских дошкольных образовательных учреждения - в микрорайоне «Европейский» и в микрорайоне «Победы» - уже сданы в эксплуатацию).
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#проспект Победы #улица Баумана
3

Комментарии (3)

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н-дя

8 минут назад
А лужа и ныне там!
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Житель

15 минут назад
Уличные фонари невсе поставили
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Инстраграммчик почИтывать надо !

20 минут назад
ведомство распоряжалось 3,3 миллиардами рублей -----СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕЧКОВ РАБОТАЕТ В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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