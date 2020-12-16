Липецк может стать пилотным городом для реализации международных практик проектирования дорог

Липецк принимает участие во Всероссийском конкурсе «Моя дорога». Если город войдет в число пяти городов-победителей, то на его территории будут сформированы решения по адаптации международных практик проектирования дорог и городской мобильности. В том числе, автомобильной и велопешеходной инфраструктур.





Как сообщает пресс-служба мэрии, проголосовать за Липецк можно до 30 декабря включительно. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе , перейти на страницу «Заявки» и нажать на отметку «нравится». Также дополнительные баллы начисляются за оставленные под заявкой комментарии.

Из десяти заявок, набравших наибольшее количество баллов, конкурсная комиссия до 20 января 2021-го года выберет пять городов-победителей. В них будут применены новейшие подходы к проектированию и реконструкции дорог для снижения аварийности на местах с наибольшим количеством ДТП. Помимо этого, лидеры конкурса получат возможность применения прогрессивных решений и практик по новой городской мобильности от Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Российского дорожного научно-исследовательского института в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также на территории городов можно будет ввести Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды применительно к реконструкции и строительству уличной дорожной сети.

Конкурс проводится в рамках инициативы «Моя дорога», которую совместно реализовывают АСИ и РОСДОРНИИ при поддержке Минтранса России.