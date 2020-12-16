Общество

21 минуту назад

Липецк может стать пилотным городом для реализации международных практик проектирования дорог

2 191
#дорожное строительство
Липецк может стать пилотным городом для реализации международных практик проектирования дорог

Липецк принимает участие во Всероссийском конкурсе «Моя дорога». Если город войдет в число пяти городов-победителей, то на его территории будут сформированы решения по адаптации международных практик проектирования дорог и городской мобильности. В том числе, автомобильной и велопешеходной инфраструктур.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проголосовать за Липецк можно до 30 декабря включительно. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе, перейти на страницу «Заявки» и нажать на отметку «нравится». Также дополнительные баллы начисляются за оставленные под заявкой комментарии.

Из десяти заявок, набравших наибольшее количество баллов, конкурсная комиссия до 20 января 2021-го года выберет пять городов-победителей. В них будут применены новейшие подходы к проектированию и реконструкции дорог для снижения аварийности на местах с наибольшим количеством ДТП. Помимо этого, лидеры конкурса получат возможность применения прогрессивных решений и практик по новой городской мобильности от Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Российского дорожного научно-исследовательского института в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также на территории городов можно будет ввести  Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды применительно к реконструкции и строительству уличной дорожной сети.

Конкурс проводится в рамках инициативы «Моя дорога», которую совместно реализовывают АСИ и РОСДОРНИИ при поддержке Минтранса России.

2 191
#дорожное строительство

Комментарии (2)

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Милая Оксана

1 минуту назад
Хорошие дороги были при Мазуре
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Кроули

4 минуты назад
Смешно. Если бы не было так грустно...
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