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На десяти улицах и двух базах отдыха отключат холодную воду
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Общество
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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: десятки улиц без света, «Казаки России» и отпуск лучше с женой или без?

Информационная картина наступившего дня.

Сезон дождей в разгаре

В Липецке опять не жарко – 18-20 градусов, дожди продолжатся, хоть и будут умеренными.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

- ул. Литаврина, 6а, 8;
- ул. Морская, 2а;
- ул. Октябрьская, 30, 32, 49, 51а, 51б, 51д, 52, 53, 53 стр. 1, 53 стр. 2, 57;
- ул. Первомайская, 3, 35, 35а, 37, 49, 55;
- ул. Речная, 1а, 20, вл. 20, вл. 24;
- ул. Скороходова, 1б, 4;
- ул. Советская, 1, 3, 4, 5;
- ул. Фрунзе, 4, 5, 5а, 6а, 7а, 7, 8, 10;
- пл. Театральная, 1;
- пер. Литаврина, 2,
- б/о «Чижик»;
- б/о «Сосновый бор».

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В частном секторе с комфортом расстанутся жители улицы Морской.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат

- ул. Васильковая;
- ул. Верхняя, 5, 13;
- ул. Вишнёвая, 8, 50, 54;
- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;
- ул. Земляничная;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Коллективная, 22, 26;
- ул. Коммунальная, 4, 11;
- ул. Лесная, 58, 79, 80, 97, 110, 150, 156;
- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;
- ул. Логовая, 2;
- ул. Медицинская, 19, 43;
- ул. М.И. Неделина, 22а, 24, 24а;
- ул. Мирная, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64;
- ул. Мичурина, 27;
- ул. Надежды;
- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Октябрьская, 71, 73, 74, 89;
- ул. Плодородная, 1, 21;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Путейская, 46, 49, 69;
- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;
- ул. Раздельная;
- ул. Рябиновая;
- ул. Садовая, 1, 3;
- ул. Солнечная;
- ул. Станкостроительная 1-я, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;
- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;
- ул. Торговая, 10, 97;
- ул. Тракторозаводская, 74;
- ул. Транспортная, 35;
- ул. Трубная, 11, 19, 70;
- ул. Юбилейная, 2;
- ул. Ю. Смирнова.

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Неудобства коснутся так же садоводчеств «Весна», им. Мичурина, «Кооператор», «Тракторостьитель», «Тракторостроитель-2», «Трубник»,

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


А у нас… «Новый год»…

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приглашает в 18:30 на спектакль «Новый Год по-французски (Пижама для шестерых)» (16+).

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По пьесе М.Камолетти. Главные герои пьесы, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

Казаки

Государственный ансамбль танца «Казаки России» приглашает в свой новый зал (пл. Петра Великого, 6, бывший ККЗ «Октябрь») в 19:00 на спектакль «Письма» (12+).

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Здесь и вверху фото vk.com/russian_cossack

Посвящен 80-летию Победы. Сюжет построен на основе писем бойцов с фронта и восприятия грозных событий глазами детей.

Театр кукол

Сводить ребёнка в Государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) можно сегодня в 19:00 на спектакль «Сонин секрет» (6+).

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Еще одна постановка на военную тематику. Вещи, отправленные бойцам на фронт, вызывают настоящие чудеса. Рекомендован для детей младшего и среднего школьного возраста. Продолжительность 60 мин., без антракта

Концерт

Вечер этнической музыки решили устроить сегодня в культурном пространстве «Библиотека» 9ул. Октябрьская, 28). В 19:03 своё мастерство покажет музыкант Алексей Блохин (12+).

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Фото vk.com/teatrpodderevom

В программе завораживающее звучание флейт, знакомство с духовыми этническими инструментами, захватывающие рассказы о происхождении уникальных инструментов.

Лекция

Наиболее любопытных ждут сегодня в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25). В 18:00 здесь начнётся лекция члена Союза дизайнеров России Владимира Зеленова «Мозаика в России в XX и XXI веках» (16+).

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Узнаете, как развивалось мозаичное искусство в России в последние два столетия, какие новые техники и материалы использовали мастера, и как мозаика применялась в различных сферах – от монументального искусства до декоративно-прикладного.

Кино

Детский кинофестиваль «Радуга» продолжается в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а). В 10:00 на очереди фильм «Царевна лягушка». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Александр Амиров (6+)

В пруду городского парка живёт лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.

В ролях: Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Роман Курцын.


Отпуск вдвоём

59% липчан в этом году сумели взять отпуск вместе со своей второй половиной.

27% признались, что, несмотря на желание, так и не сумел организовать совместный отдых, 4% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.

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Горожане, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 64 и 44% соответственно.

Дорогие липчане! И даже длинная рабочая неделя постепенно походит к концу. Не бывает отдыха только у новостей, на которые сегодня тоже обязательно нужно выкроить время. Жителям Липецкой области сделать это просто: не нужно рыскать по всему Интернету, на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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