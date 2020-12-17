Общество
сегодня, 13:54
Врач из «красной зоны» набрал необходимые «лайки»
Его портрет появился на сайте всероссийского проекта проекта «Герои уходящего года».
Портрет 67-летнего врача-инфекциониста из Липецка Александра Горячева появился на сайте всероссийского проекта « Герои уходящего года» - новогоднего проекта о людях, которые в уходящем году проявили свои лучшие качества в самых сложных ситуациях. Публикация о враче набрала 100 «лайков», необходимых для того, чтобы о нём узнала вся Россия, и даже больше - только в социальной сети «ВКонтакте» сердечек поставлено 187 и ещё примерно столько же - в «Одноклассниках».
- Александр Горячев – 67-летний врач-инфекционист Липецкой областной клинической инфекционной больницы. С самого начала эпидемии COVID-19 работает в «красной зоне» и продолжает принимать пациентов каждый будний день, несмотря на сменный график, усталость и опасность для жизни, - рассказывают теперь о липецком герое на сайте всероссийского проекта.
Врач Александр Горячев имеет стаж работы 44 года. В 1976 году он окончил Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело» , в 2018 году - Российскую медицинскую академию последипломного образования (РМАПО) по профилю «Инфекционные болезни».
Проект «Герои уходящего года» призван вдохновлять россиян реальными историями. Так, в Курганской области героем стал Андрей Половников – мужчина, спасший двоих детей из ледяной воды. Оказавшись на берегу, мальчик уже не дышал, но благодаря первой помощи Андрея Леонидовича и быстро приехавшим медикам он смог прийти в себя.в Рязанской области героем стал Александр Лобаскин – командир отделения пожарно-спасательной части, который в числе первых прибыл на место и эвакуировал жителей из зоны ЧС в Скопинском районе. В Смоленской области героем стала Наталья Храповицкая - фельдшер скорой помощи Гусинской врачебной амбулатории, которая в течение месяца одна обслуживала 43 населенных пункта. Ежедневно в течение месяца по 12 часов в сутки, забыв обо всем кроме своей работы, она оказывала помощь своим землякам.
- Александр Горячев – 67-летний врач-инфекционист Липецкой областной клинической инфекционной больницы. С самого начала эпидемии COVID-19 работает в «красной зоне» и продолжает принимать пациентов каждый будний день, несмотря на сменный график, усталость и опасность для жизни, - рассказывают теперь о липецком герое на сайте всероссийского проекта.
Врач Александр Горячев имеет стаж работы 44 года. В 1976 году он окончил Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело» , в 2018 году - Российскую медицинскую академию последипломного образования (РМАПО) по профилю «Инфекционные болезни».
Проект «Герои уходящего года» призван вдохновлять россиян реальными историями. Так, в Курганской области героем стал Андрей Половников – мужчина, спасший двоих детей из ледяной воды. Оказавшись на берегу, мальчик уже не дышал, но благодаря первой помощи Андрея Леонидовича и быстро приехавшим медикам он смог прийти в себя.в Рязанской области героем стал Александр Лобаскин – командир отделения пожарно-спасательной части, который в числе первых прибыл на место и эвакуировал жителей из зоны ЧС в Скопинском районе. В Смоленской области героем стала Наталья Храповицкая - фельдшер скорой помощи Гусинской врачебной амбулатории, которая в течение месяца одна обслуживала 43 населенных пункта. Ежедневно в течение месяца по 12 часов в сутки, забыв обо всем кроме своей работы, она оказывала помощь своим землякам.
Анна
Вера
я
Анна
Электрик
в ссср такого не было.