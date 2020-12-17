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Врач из «красной зоны» набрал необходимые «лайки»

6 881
#врач
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Врач из «красной зоны» набрал необходимые «лайки»

Его портрет появился на сайте всероссийского проекта проекта «Герои уходящего года».

Портрет 67-летнего врача-инфекциониста из Липецка Александра Горячева появился на сайте всероссийского проекта « Герои уходящего года» - новогоднего проекта о людях, которые в уходящем году проявили свои лучшие качества в самых сложных ситуациях. Публикация о враче набрала 100 «лайков», необходимых для того, чтобы о нём узнала вся Россия, и даже больше - только в социальной сети «ВКонтакте» сердечек поставлено 187 и ещё примерно столько же - в «Одноклассниках».

- Александр Горячев – 67-летний врач-инфекционист Липецкой областной клинической инфекционной больницы. С самого начала эпидемии COVID-19 работает в «красной зоне» и продолжает принимать пациентов каждый будний день, несмотря на сменный график, усталость и опасность для жизни, - рассказывают теперь о липецком герое на сайте всероссийского проекта.

Врач Александр Горячев имеет стаж работы 44 года. В 1976 году он окончил Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело» , в 2018 году - Российскую медицинскую академию последипломного образования (РМАПО) по профилю «Инфекционные болезни».

Проект  «Герои уходящего года» призван вдохновлять россиян реальными историями.  Так, в Курганской области героем стал Андрей Половников – мужчина, спасший двоих детей из ледяной воды. Оказавшись на берегу, мальчик уже не дышал, но благодаря первой помощи Андрея Леонидовича и быстро приехавшим медикам он смог прийти в себя.в Рязанской области героем стал Александр Лобаскин – командир отделения пожарно-спасательной части, который в числе первых прибыл на место и эвакуировал жителей из зоны ЧС в Скопинском районе. В Смоленской области героем стала Наталья Храповицкая - фельдшер скорой помощи Гусинской врачебной амбулатории, которая в течение месяца одна обслуживала 43 населенных пункта. Ежедневно в течение месяца по 12 часов в сутки, забыв обо всем кроме своей работы, она оказывала помощь своим землякам.
6 881
#врач
2

Комментарии (6)

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Анна

25 минут назад
Вера, очень большая нагрузка.
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Вера

36 минут назад
Вот жизнь наступила. Лайки играют главную роль. Мне вот к примеру Андрей Александрович( фамилию не помню) помог . Врач с олимпийским спокойствием.Выделять не стоит ,каждый врач,человек в своей жизни- Герой!!
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я

39 минут назад
Красная зона — исправительная колония для бывших сотрудников правоохранительных органов, если что. Та зона где ковид - "грязная зона".
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Анна

52 минуты назад
Александр! Вы настоящий герой! Я в маске только в магазин и в аптеку, больше не могу! Опускаю за подбородок, т.к. не хватает воздуха. Вам надо не только звание героя региона дать, но и приличное денежное вознаграждение. Поздравляю и дальнейших успехов, и здоровья!!!
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Электрик

сегодня, 14:17
Дяде Саше 67 лет, хорошая у него изоляция, видимо от от хорошей пенсии или зарплаты, скажите а от вашего лайка он сможет себе позволить многое купить?
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в ссср такого не было.

сегодня, 14:16
....Возьмите меня на работу....А у вас есть высшее образование?...Нет,но у меня 5 миллионов лайков!
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