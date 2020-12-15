Общество
20 минут назад
Героем уходящего года в Липецкой области назвали 67-летнего врача-инфекциониста
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Теперь его просят поддержать "лайками".
В сети появился новогодний проект " Герои уходящего года" о людях, которые в уходящем году проявили свои лучшие качества в самых сложных ситуациях.
- Знакомьтесь с самыми яркими героями российских регионов и вдохновляйтесь их историями вместе с нами! - Призывают авторы проекта.
От Липецкой области на "Героя уходящего года" выдвинули врача-инфекциониста, но пока его история не появилась на сайте проекта, так как для этого нужно набрать не менее 100 "лайков".
- Настало время рассказать о нашем герое уходящего года, которым стал Александр Горячев, всей стране! - Призывает официальная страница администрации Липецкой области "ВКонтакте", на которой сейчас и собирают "лайки" в поддержку героя. - Для этого нам понадобятся ваши лайки, чем больше – тем лучше! Если эта публикация наберет 100 «сердечек», его история появится на сайте всероссийского новогоднего проекта и ее узнают все жители России. Александр Горячев – 67-летний врач-инфекционист Липецкой областной клинической инфекционной больницы. С самого начала эпидемии COVID-19 работает в «красной зоне» и продолжает принимать пациентов каждый будний день, несмотря на сменный график, усталость и опасность для жизни. Давайте поддержим нашего земляка лайком к этому посту!
Пока таких "лайков" всего 6. А на сайте проекта "Герои уходящего года" говорится: " Герой региона еще не определен и ждет вашего лайка. Перейдите по ссылке и помогите ему появиться на нашем сайте".
- Знакомьтесь с самыми яркими героями российских регионов и вдохновляйтесь их историями вместе с нами! - Призывают авторы проекта.
От Липецкой области на "Героя уходящего года" выдвинули врача-инфекциониста, но пока его история не появилась на сайте проекта, так как для этого нужно набрать не менее 100 "лайков".
- Настало время рассказать о нашем герое уходящего года, которым стал Александр Горячев, всей стране! - Призывает официальная страница администрации Липецкой области "ВКонтакте", на которой сейчас и собирают "лайки" в поддержку героя. - Для этого нам понадобятся ваши лайки, чем больше – тем лучше! Если эта публикация наберет 100 «сердечек», его история появится на сайте всероссийского новогоднего проекта и ее узнают все жители России. Александр Горячев – 67-летний врач-инфекционист Липецкой областной клинической инфекционной больницы. С самого начала эпидемии COVID-19 работает в «красной зоне» и продолжает принимать пациентов каждый будний день, несмотря на сменный график, усталость и опасность для жизни. Давайте поддержим нашего земляка лайком к этому посту!
Пока таких "лайков" всего 6. А на сайте проекта "Герои уходящего года" говорится: " Герой региона еще не определен и ждет вашего лайка. Перейдите по ссылке и помогите ему появиться на нашем сайте".
310