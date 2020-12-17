«Селёдка под шубой» к Новому году обойдётся липчанам в 126-149 рублей

В Липецке подсчитали, во сколько обойдётся одно из главных блюд на новогоднем столе.

Без «Селёдки под шубой» не обходится ни один Новый год. Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, в преддверии праздника в Липецке рассчитали, во сколько обойдётся этот салат к новогоднему столу.



- Сегодня почти в каждой семье есть свой рецепт этого салата, - отмечают в агентстве. - Невзирая на то, что вариаций этого салата сотни, он всегда выкладывается слоями. Причем в разрезе он, за счет контрастных цветов свеклы и моркови, получается очень красивым. Для того, чтобы выяснить, во сколько обойдется жителям Липецка приготовление салата “Сельдь под шубой”, 14 декабря специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности провели мониторинг цен в предприятиях торговли Липецка. Специалистами рассчитано, сколько будут стоить продукты, необходимые для приготовления салата “Сельдь под шубой”, в 6 гипермаркетах. За основу взят классический и самый простой рецепт.



Основные продукты (на 5-6 порций салата) были следующие: сельдь соленая (400 граммов), свекла столовая (300 граммов), картофель (300 граммов), яйца куриные (5 штук), морковь (250 граммов), лук репчатый (150 граммов), майонез (250 граммов).



По результатам анализа минимальная стоимость продуктового набора для салата “Сельдь под шубой” составила 126 рублей 60 копеек. Максимальная стоимость условного набора отмечена на уровне 149 рублей 64 копеек. Разница между максимальной и минимальной стоимостью составляет 23 рубля или 15,4%. Те, кто не любит готовить самостоятельно, в липецких гипермаркетах могут купить уже готовый салат "Сельдь под шубой" по цене от 209 рублей 90 копеек за килограмм и выше.



