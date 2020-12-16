«Единороссы хотят повторить успех на выборах в горсовет»

Накануне GOROD48 сообщил предполагаемом сокращении числа депутатов областного Совета : с 56 до 42. Меньше станет парламентариев, которые избираются по партийным спискам.

Политологи и представители парламентской оппозиции эти изменения связали с желанием представителей «Единой России» получить контроль над будущим составом областного Совета и сократить до минимума оппозицию, которая и сейчас-то фактически ничего не решает, но продолжает делать неудобные заявления.



— Это политтехнологический прием, чтобы обеспечить нужное количество лояльных областной власти депутатов. Ведь, чем больше депутатов, тем больше возможностей у оппозиционных кандидатов пройти в облсовет. Теперь же все люди, которые пройдут в облсовет, будут лояльны режиму. Хотя все это будет подаваться под предлогом сохранения бюджетных средств, — считает политолог Владимир Козомазов.



— Ожидаемый ход, опробованный на выборах в горсовет. Мы понимаем, что наличие партийных списков автоматически способствует тому, что состав облсовета становится более разнообразным. Если они есть, то популярные партии попадают туда практически автоматом. Одномандатные же округа выиграть сложнее, особенно оппозиции. В них выдвигаются статусные люди, которые имеют поддержку. Целиком отказаться от партийных списков в облсовет нельзя, но урезать их можно, и таким образом сократить там оппозицию. Если даже «Единая Россия» выступит неудачно по партийным спискам, то с лихвой компенсирует это по одномандатным округам. «Единой России» можно противостоять, если у оппозиции есть харизматичные лидеры, это показал пример Тамбова, но есть ли такие в Липецке? — высказал мнение политолог Владимир Слатинов.



Лидер липецких медведей Павел Путилин объяснил причину предполагаемых нововведений, по его мнению, сокращение числа депутатов улучшит работу Совета. Собственно, примерно тоже самое говорил в свое время спикер городского парламента Александр Афанасьев.



— Одномандатники более эффективно работают в своих округах. Они несут персональную ответственность. Тут и «Единая Россия» теряет. Исходя из многолетней практики — большинство мандатов на выборах получают единороссы. Ими закрыты почти все округа и у них большинство и по партийным спискам. Чтобы было представительство других партий в облсовете, они должны ответственнее подходить к подбору кандидатов на выборы, активнее работать в округах, отстаивать интересы своих избирателей, а не только собирать митинги и пикеты. У нас уже есть примеры — когда некоторые депутаты избираются в облсовет от одной партии, а потом их оттуда исключают и вообще не понятно, в интересах каких избирателей, каких движений они действуют, — прокомментировал новость председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.



Ни один из оппозиционных депутатов с Павлом Путилиным не согласился.



— Это продолжение истории начатой с горсоветом. Там были партийные списки и были кандидаты-одномандатники. Оппозиционеры, в том числе от КПРФ, по выражению исполнительной власти, мешали работе горсовета и руководству Липецка. Убрали партийные списки, внесли изменения в Устав города. Теперь большинство в горсовете у «Единой России». Попробовали наши кандидаты победить в одномандатных округах, но досрочное голосование не позволило им завоевать хотя бы один мандат. Вот областная власть и решила последовать этому примеру. Задача ставится, до минимума сократить коммунистов и других оппозиционеров в облсовете. Ничего хорошего в перспективе это не принесет. Нам предстоит серьезно работать в одномандатных округах, кандидаты у нас есть, мы будет бороться, чтобы КПРФ была представлена в следующем созыве облсовета, я думаю, нам это удастся, — считает лидер коммунистов в облсовете Николай Разворотнев.



— Я буду голосовать против этого нововведения, потому что мы идем по пути уменьшения демократии. Одномандатные округа хорошо контролируются. Когда уменьшается количество партийных депутатов, уменьшается плюрализм мнений, такое высокое слово скажу! Будущий облсовет будет похож на горсовет, большинство — у «Единой России». Будет 10-дневное голосование, за это время мобилизуют все силы. А оппозиционных депутатов станет меньше, чем даже сейчас. Может парламентским партиям по партийным спискам (будет распределяться 14 мандатов) удастся взять по одному-два мандата. Но «Единая Россия» будет стараться забрать большинство голосов. Мы в данном случае уйдем в оппозицию, и будем голосовать против. Такой парламент, который будет состоять практически из одной партии, мягко скажу, это нехорошо. Хотя выборы ожидаются интересными, — высказала свою точку зрения лидер липецких справедливороссов Лариса Ксенофонтова.



— Я против сокращения партийных списков. Мы это уже проходили, когда были одномандатники, представители «Единой России» говорили о том, что должны быть партийные списки, теперь наоборот. Это ожидаемая ситуация, позиции «Единой России» ослабли в связи с пенсионной реформой. Время пришло — очередные выборы, им надо спасаться, чтобы продлить политическую жизнь партии. Я будут голосовать против сокращения, — пояснил депутат-либерал-демократ Павел Евграфов.



— Очевидно, что это перед выборами «Единая Россия» мобилизуется. Мы знаем, что особой потребности в сокращении количества депутатов нет. Главная задача — сократить количество оппозиционных депутатов. Это типичная попытка расправиться со своими политическими оппонентами в стиле действующих единороссов, — уверен депутат областного Совета Олег Хомутинников.



В облсовете и сейчас большинство у единороссов, а партийную дисциплину никто не отменял, поэтому, несмотря на возмущение оппозиции, нет никаких сомнений в том, что поправки по сокращению числа депутатов пройдут.