Общество

42 минуты назад

Переходим на цифру: в Липецкой области создают управление цифрового развития

10 690
#цифровизация
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Переходим на цифру: в Липецкой области создают управление цифрового развития

Ведомство начнет работу с 1 января 2021 года.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о создании в регионе нового ведомства – управления цифрового развития. Новая структура региональной администрации приступит к работе 1 января. Она будет создана на базе управления информатизации.

- В рамках реализации мероприятий по реформированию системы органов исполнительной власти Липецкой области и совершенствованию управленческих процессов принято решение о выделении управления информатизации администрации Липецкой области в отдельный исполнительный орган государственной власти области по вопросам цифрового развития, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области.

Решение продиктовано поручениями правительства Российской Федерации, которые уже реализованы в ряде субъектов РФ. Подобные органы исполнительной власти уже созданы в Воронежской, Рязанской, Тверской, Владимирской и Амурской областях, в Кабардино-Балкарской Республике и ряде других субъектов Российской Федерации.

Штат нового управления будет сформирован из гражданских служащих, замещающих должности в управлении информатизации администрации Липецкой области.

- Это преобразование не требует выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета. Будет необходимо внесение изменений в правовые акты администрации Липецкой области, в которых употребляется наименование управления информатизации администрации Липецкой области. Новый исполнительный орган государственной власти региона по вопросам цифрового развития приступит к работе 1 января 2021 года, - уточнили в администрации региона.
10 690
#цифровизация
1

Комментарии (10)

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Мирея

7 минут назад
Интересно кого утвердят начальником. Может у кого-то есть предположения?
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житель

8 минут назад
Mikl, Зато парковка у родного подъезда будет востребована.
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намордасник

11 минут назад
хочу цифровой ошейник
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* не может быть развития

12 минут назад
прорывы прогнивших труб идут в ногу с цифровыми технологиями , как и стабильная деградация во всех сферах , и дальше будет только хуже.
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Андрей

14 минут назад
Везде цифра...даже город 48 перешел. Одна реклама "цифровая" НЛМК, банк Зенит, сегодня вакансии появились...а о чем еще писать... Не о ценах же ...это банально. Лучше рекламу.
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Mikl

16 минут назад
Цифровизация предполагает сокращение рабочих мест и вместо них будут компьютеры или так называемые программы когда человек сам оформляет вклады или берет кредиты не приходя в офис. Тем самым не нужно ехать в МФЦ и не нужно искать парковку там а они все платные. Ура товарищи! Долой работников протирающих штаны и не нужны парковки так как все само по себе разрешилось и миллионы финансов потраченные на оборудование платных парковок улетят в трубу.
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...

20 минут назад
главное чтобы цифры знали... буквы необязательно
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Великолепно.

23 минуты назад
Вот теперь заживём!
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Новая кормушка

33 минуты назад
для бесталанных детей, жен и любовниц
ответить

Житель города

39 минут назад
С нетерпение ждем цыфрового прорыва в цыфровое будущее. Так уже везде прорвались.
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