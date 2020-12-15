Переходим на цифру: в Липецкой области создают управление цифрового развития

Ведомство начнет работу с 1 января 2021 года.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о создании в регионе нового ведомства – управления цифрового развития. Новая структура региональной администрации приступит к работе 1 января. Она будет создана на базе управления информатизации.



- В рамках реализации мероприятий по реформированию системы органов исполнительной власти Липецкой области и совершенствованию управленческих процессов принято решение о выделении управления информатизации администрации Липецкой области в отдельный исполнительный орган государственной власти области по вопросам цифрового развития, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области.



Решение продиктовано поручениями правительства Российской Федерации, которые уже реализованы в ряде субъектов РФ. Подобные органы исполнительной власти уже созданы в Воронежской, Рязанской, Тверской, Владимирской и Амурской областях, в Кабардино-Балкарской Республике и ряде других субъектов Российской Федерации.



Штат нового управления будет сформирован из гражданских служащих, замещающих должности в управлении информатизации администрации Липецкой области.



- Это преобразование не требует выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета. Будет необходимо внесение изменений в правовые акты администрации Липецкой области, в которых употребляется наименование управления информатизации администрации Липецкой области. Новый исполнительный орган государственной власти региона по вопросам цифрового развития приступит к работе 1 января 2021 года, - уточнили в администрации региона.