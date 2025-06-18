Жуткие кадры с улицы Ударников: алабай напал на женщину с двумя маленькими собачками

Той-пудель погиб, той-терьер в реанимации со сломанной челюстью и порванным брюхом.

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В распоряжении редакции GOROD48 оказались жуткие кадры, снятые сегодня утром камерами наблюдения дома №24 по улице Ударников в Липецке. Примерно в 05:30-05:40 алабай напал на женщину с двумя маленькими собачками. Одна из них погибла.Хозяйка собак Мария Ракова рассказала GOROD48, что вышла гулять около пяти утра и уже возвращалась домой, когда её с питомцами настиг алабай. Пес схватил одну собаку и начал её трепать. Вторую женщина успела взять на руки.В результате нападения погиб на месте той-пудель. Той-терьер оказался в реанимации со сломанной челюстью и порванным брюхом.Cпасая своих питомцев, женщина вступила в неравную схватку с большой собакой, пшикала ей в морду перцовым баллончиком — но это не помогло. В конце концов ей удалось зайти с той-терьером в подъезд.Сама женщина тоже обратилась в медучреждение: у неё ушибы рёбер, колена и руки.Примерно в 05:56-05:57 подъехал автомобиль, из которого вышла женщина, забрала алабая и направилась в сторону «Горняка».Мария Ракова сообщила о происшествии по номеру «112». Погибшему той-пуделю по кличке Сима был всего год: Мария с мужем завели собаку 15 июня прошлого года на второй день свадьбы. Той-терьеру по кличке Белла, за жизнь которого сейчас борются врачи ветеринарной клиники, восемь лет. Собака в тяжёлом состоянии.Сама Мария Ракова уже выяснила, что алабай — не бездомный, просто владельцы выпускают его на ночь и поэтому собаку периодически видят у местного «Магнита».— А ведь на месте меня и моих псов вполне мог оказаться и маленький ребёнок, — вздыхает Мария. — Алабай был без присмотра и без намордника.— Заявление зарегистрировано. Сотрудники полиции проведут проверку по данному факту, по результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.