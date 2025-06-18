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26 минут назад
7

Жуткие кадры с улицы Ударников: алабай напал на женщину с двумя маленькими собачками

Той-пудель погиб, той-терьер в реанимации со сломанной челюстью и порванным брюхом.

В распоряжении редакции GOROD48 оказались жуткие кадры, снятые сегодня утром камерами наблюдения дома №24 по улице Ударников в Липецке. Примерно в 05:30-05:40 алабай напал на женщину с двумя маленькими собачками. Одна из них погибла.

Хозяйка собак Мария Ракова рассказала GOROD48, что вышла гулять около пяти утра и уже возвращалась домой, когда её с питомцами настиг алабай. Пес схватил одну собаку и начал её трепать. Вторую женщина успела взять на руки.

В результате нападения погиб на месте той-пудель. Той-терьер оказался в реанимации со сломанной челюстью и порванным брюхом.

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Cпасая своих питомцев, женщина вступила в неравную схватку с большой собакой, пшикала ей в морду перцовым баллончиком — но это не помогло. В конце концов ей удалось зайти с той-терьером в подъезд.

Сама женщина тоже обратилась в медучреждение: у неё ушибы рёбер, колена и руки.



Примерно в 05:56-05:57 подъехал автомобиль, из которого вышла женщина, забрала алабая и направилась в сторону «Горняка».

Мария Ракова сообщила о происшествии по номеру «112». Погибшему той-пуделю по кличке Сима был всего год: Мария с мужем завели собаку 15 июня прошлого года на второй день свадьбы. Той-терьеру по кличке Белла, за жизнь которого сейчас борются врачи ветеринарной клиники, восемь лет. Собака в тяжёлом состоянии. 

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Сама Мария Ракова уже выяснила, что алабай — не бездомный, просто владельцы выпускают его на ночь и поэтому собаку периодически видят у местного «Магнита».

— А ведь на месте меня и моих псов вполне мог оказаться и маленький ребёнок, — вздыхает Мария. — Алабай был без присмотра и без намордника.

— Заявление зарегистрировано. Сотрудники полиции проведут проверку по данному факту, по результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
собаки
животные
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Комментарии (7)

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Безмасочник
2 минуты назад
Очень жалко Симу. Только начал жить - и такой ужасный конец. Сил и терпения Марии перенести такую трагическую утрату! А Белле скорейшего выздоровления!
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Стерх
3 минуты назад
Это караул! Без поводка и намордника выпустить такую собачку "погулять"...
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Лена
6 минут назад
А этот типа мужик, чего стоял то и любовался как монстр женщину рвет?
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Не бережём
7 минут назад
Нет слов одна незензурная только. Хозяева собак не ужели трудно водить на поводке и одеть намордник. Бумеранг может к вам вернутся и узнаете каково быть пострадавшим от таких собак.
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007
10 минут назад
Молодой "человек"который в начале наблюдал и зашёл в подъезд, ты кто?????что не помог не дочеловек
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Игрок
6 минут назад
Возмутительно,дом обязательно должен знать антигероя.
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kostello
14 минут назад
Для чего вообще таких опасных собак заводят? Простая дворняга, тоже может гавкать.
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