Чтобы бы вы спросили у Путина?

GOROD48 поинтересовался у липчан: «Что бы вы спросили у Путина?»

Задать именно такой вопрос нас побудил предстоящий 17 декабря разговор с президентом страны. Причем в Москве решили объединить прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина.



У липчан на улицах тоже оказалось немало вопросов к президенту России. Темы, правда, можно было назвать застарелыми. Горожане жаловались на дорогую коммуналку, на то, что сложно попасть к врачам, а за «бесплатный» садик надо платить и немало. На маленькие зарплаты и пенсии и на высокие цены в магазинах. Были и те, у кого вопросов не оказалось — надеются только на себя, а еще горожане пожелали Гаранту здоровья. Это сейчас везде самое популярное пожелание.