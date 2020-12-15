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5 минут назад

Чтобы бы вы спросили у Путина?

42
#Говорит Липецк

GOROD48 поинтересовался у липчан: «Что бы вы спросили у Путина?»

Задать именно такой вопрос нас побудил предстоящий 17 декабря разговор с президентом страны. Причем в Москве решили объединить прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина.

У липчан на улицах тоже оказалось немало вопросов к президенту России. Темы, правда, можно было назвать застарелыми. Горожане жаловались на дорогую коммуналку, на то, что сложно попасть к врачам, а за «бесплатный» садик надо платить и немало. На маленькие зарплаты и пенсии и на высокие цены в магазинах. Были и те, у кого вопросов не оказалось — надеются только на себя, а еще горожане пожелали Гаранту здоровья. Это сейчас везде самое популярное пожелание.
42
#Говорит Липецк

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