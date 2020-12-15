Трое жителей Грязей отняли у земляка дорогие часы, 92 тысячи рублей и заставили перевести с карты еще 70 тысяч

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9 декабря в ОМВД России по Грязинскому району обратился 39-летний мужчина с заявлением о том, что в одном из частных домов города Грязи трое неизвестных под угрозой применения насилия похитили наручные часы известного бренда, золотые и изделия и наличные деньги в размере 92 000 рублей. Кроме того, угрожая мужчине предметом, похожим на нож, участники разбойного нападения заставили мужчину перевести со своего банковского счета 70 000 рублей.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Грязинскому району «по горячим следам» подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции.



- Задержанными оказались неработающие жители города Грязи – двоим из подозреваемых – по 22 года, третьему – 24, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой», максимальная санкция данной статьи – до 10 лет лишения свободы.



