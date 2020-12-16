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В Ельце во второй раз за три дня ограбили ювелирный магазин «Самоцветы»

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#разбой #ювелирный магазин
В Ельце во второй раз за три дня ограбили ювелирный магазин «Самоцветы»

Разыскиваются двое мужчин, скрывшихся на белой «Ниве».

Вечером 15 декабря в Ельце двое мужчин ограбили ювелирный магазин «Самоцветы» на  улице Радиотехнической. 

Как стало известно GOROD48, двое грабителей в камуфляже и черных масках ворвались в магазин. В руках у них были предметы, похожие на обрез и пистолет Макарова. Грабители отняли травматический пистолет у охранника, похитили ювелирные украшения,  а также забрали с сбой жёсткий диск с записью с камер видеонаблюдения. 

Грабители скрылись на автомобиле «Нива» белого цвета без номеров с тонированными стеклам. Часть погони попала на записи камер уличного видеонаблюдения. Предположительно, преступники могли направиться в Липецк.

-  Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей преступников, а также иных лиц, причастных к совершению преступления. Оценочная экспертиза  установит точную стоимость похищенного. Предварительно похищенные украшения стоят более 10 миллионов рублей. 

Напомним, что 12 декабря в Ельце была совершена попытка ограбления этого же ювелирного магазина.

- В конце рабочего дня двое мужчин вошли в магазин на улице Радиотехнической, представившись сотрудниками противопожарной службы. Затем, угрожая продавцам предметом похожим на оружие, они собрали с прилавков ювелирные изделия на несколько миллионов рублей и забрали выручку магазина — 50 000 рублей, — рассказали ранее GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Во время ограбления сотрудники магазина успели нажать тревожную кнопку. Когда преступники вышли на улицу, их задержала группа быстрого реагирования охранного агентства. В отношении задержанных 12 декабря мужчин, 42 и 44 лет, возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»).
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#разбой #ювелирный магазин

Комментарии (10)

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ХМЕЛЬниченко

3 минуты назад
Каратель, добро пожаловать в органы, сынок!!!!
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Джон Ленин

5 минут назад
Следователь, ты чë буробишь? Кто их бы встретил? С какой солью? Давно профосмотр проходил, бедолага......?
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Каратель

12 минут назад
Тут все просто. Берём поднимаем всех владельцев белых елецкого района в список, далее с асз записи камер за три дня, далее с * записи и все как ребус собираем вычисляет, выезжаем, вяжем, сажаем, звезду на погон получаем
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Skrip

19 минут назад
Часть погони попала на записи камер.А в чем заключалась погоня?Кто за ними гнался?Охранник с отвисшими штанами после испуга?
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Каратель

26 минут назад
Следователь никуда они не уехали, машину в гараж, одежду сожгли, с утра на работу пошли как и все остальные вот и все. Отработали с умом, теперь время выждать и моно потихоньку и деньги отмывать
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Это вам не это

37 минут назад
Погодите ещё, когда худо совсем станет, аптеки будут грабить да пятёрки с магнитами. Тяжело жить на мизерные зарплаты, особенно если в семье есть инвалиды или больные. Вы никогда не задумывались что толкает людей на преступления? Подумайте. Проблему зароботка решают в области? Нет! Все как было так и есть, ни кому дела нет. И не споите вы их не дешовым пивом, ни дешманскими магазинами. Интересно кто нибудь за трудяг с мизерными зарплатами почешется-ответ уже очевиден
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Следователь

45 минут назад
уехали явно не в Липецк, по направлению движения машины понятно, ибо если бы они сюда приехали к нам, встретили бы их с «хлебом с солью». в Москву тоже не вариант, скорее всего в сторону Орла, а там уже к границе..
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И п

51 минуту назад
За нарушение правил торговли, они мастаки строчить и за маски
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я

сегодня, 15:29
Измельчал нынче полицай! Только и может, что возбуждаться и бумажки писать об имитации бурной деятельности.
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Водитель по губам

сегодня, 15:25
Лол
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