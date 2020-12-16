Происшествия
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В Ельце во второй раз за три дня ограбили ювелирный магазин «Самоцветы»
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Разыскиваются двое мужчин, скрывшихся на белой «Ниве».
Вечером 15 декабря в Ельце двое мужчин ограбили ювелирный магазин «Самоцветы» на улице Радиотехнической.
Как стало известно GOROD48, двое грабителей в камуфляже и черных масках ворвались в магазин. В руках у них были предметы, похожие на обрез и пистолет Макарова. Грабители отняли травматический пистолет у охранника, похитили ювелирные украшения, а также забрали с сбой жёсткий диск с записью с камер видеонаблюдения.
Грабители скрылись на автомобиле «Нива» белого цвета без номеров с тонированными стеклам. Часть погони попала на записи камер уличного видеонаблюдения. Предположительно, преступники могли направиться в Липецк.
- Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей преступников, а также иных лиц, причастных к совершению преступления. Оценочная экспертиза установит точную стоимость похищенного. Предварительно похищенные украшения стоят более 10 миллионов рублей.
Напомним, что 12 декабря в Ельце была совершена попытка ограбления этого же ювелирного магазина.
- В конце рабочего дня двое мужчин вошли в магазин на улице Радиотехнической, представившись сотрудниками противопожарной службы. Затем, угрожая продавцам предметом похожим на оружие, они собрали с прилавков ювелирные изделия на несколько миллионов рублей и забрали выручку магазина — 50 000 рублей, — рассказали ранее GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Во время ограбления сотрудники магазина успели нажать тревожную кнопку. Когда преступники вышли на улицу, их задержала группа быстрого реагирования охранного агентства. В отношении задержанных 12 декабря мужчин, 42 и 44 лет, возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»).
Как стало известно GOROD48, двое грабителей в камуфляже и черных масках ворвались в магазин. В руках у них были предметы, похожие на обрез и пистолет Макарова. Грабители отняли травматический пистолет у охранника, похитили ювелирные украшения, а также забрали с сбой жёсткий диск с записью с камер видеонаблюдения.
Грабители скрылись на автомобиле «Нива» белого цвета без номеров с тонированными стеклам. Часть погони попала на записи камер уличного видеонаблюдения. Предположительно, преступники могли направиться в Липецк.
- Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей преступников, а также иных лиц, причастных к совершению преступления. Оценочная экспертиза установит точную стоимость похищенного. Предварительно похищенные украшения стоят более 10 миллионов рублей.
Напомним, что 12 декабря в Ельце была совершена попытка ограбления этого же ювелирного магазина.
- В конце рабочего дня двое мужчин вошли в магазин на улице Радиотехнической, представившись сотрудниками противопожарной службы. Затем, угрожая продавцам предметом похожим на оружие, они собрали с прилавков ювелирные изделия на несколько миллионов рублей и забрали выручку магазина — 50 000 рублей, — рассказали ранее GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Во время ограбления сотрудники магазина успели нажать тревожную кнопку. Когда преступники вышли на улицу, их задержала группа быстрого реагирования охранного агентства. В отношении задержанных 12 декабря мужчин, 42 и 44 лет, возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»).
10 1094
ХМЕЛЬниченко
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Skrip
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