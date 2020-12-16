Мэрия Липецка будет судиться из-за плохого ремонта улицы Космонавтов

Заказчик нашел массу недочетов в работе дорожников.

Управление главного смотрителя Липецка подало в региональный арбитраж иск к «Руслан-1». Чиновники требуют обязать подрядчика устранить недостатки в ремонте улицы Космонавтов и одноименной площади.



Мэрия Липецка и «Руслан-1» подписали муниципальный контракт 15 мая 2019 года. Гарантийный срок на выполняемые работы в рамках ремонта улицы Космонавтов составляет 4 года.



- В ходе эксплуатации объекта обнаружился ряд дефектов: застой воды на тротуаре в районе пересечения улиц Титова и Космонавтов, нарушение плиточного покрытия в местах установки дорожных знаков, нарушение благоустройства после монтажа бортового камня в районе ДС «Звездный», просадка дождеприемных колодцев на проезжей части, просадка асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в остановочных карманах остановок общественного транспорта «Площадь Авиаторов» и «11 Микрорайон», - перечисляет претензии управления главного смотрителя пресс-служба арбитражного суда Липецкой области.



В мае 2020 года чиновники направили претензию дорожникам, чтобы те исправили все дефекты как можно скорее, но подрядчик до сих не устранил свои недоделки.



Арбитражный суд Липецкой области принял исковое заявление к производству. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 14 января 2021 года.