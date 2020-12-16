Общество

сегодня, 08:53

Мэрия Липецка будет судиться из-за плохого ремонта улицы Космонавтов

6 883
#ремонт #дороги #тендер
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Мэрия Липецка будет судиться из-за плохого ремонта улицы Космонавтов

Заказчик нашел массу недочетов в работе дорожников.

Управление главного смотрителя Липецка подало в региональный арбитраж иск к «Руслан-1». Чиновники требуют обязать подрядчика устранить недостатки в ремонте улицы Космонавтов и одноименной площади.

Мэрия Липецка и «Руслан-1» подписали муниципальный контракт 15 мая 2019 года. Гарантийный срок на выполняемые работы в рамках ремонта улицы Космонавтов составляет 4 года.

- В ходе эксплуатации объекта обнаружился ряд дефектов: застой воды на тротуаре в районе пересечения улиц Титова и Космонавтов, нарушение плиточного покрытия в местах установки дорожных знаков, нарушение благоустройства после монтажа бортового камня в районе ДС «Звездный», просадка дождеприемных колодцев на проезжей части, просадка асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в остановочных карманах остановок общественного транспорта «Площадь Авиаторов» и «11 Микрорайон», - перечисляет претензии управления главного смотрителя пресс-служба арбитражного суда Липецкой области.

В мае 2020 года чиновники направили претензию дорожникам, чтобы те исправили все дефекты как можно скорее, но подрядчик до сих не устранил свои недоделки.

Арбитражный суд Липецкой области принял исковое заявление к производству. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 14 января 2021 года.
6 883
#ремонт #дороги #тендер
2

Комментарии (6)

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Наблюдатель

11 минут назад
А в процессе ремонта промежуточного контроля не велось?
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Дворник

25 минут назад
Надо контролировать не только сроки, но и качество уже на уровне проектирования и в начале строительства. Если есть кому.
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за

44 минуты назад
проспект победы с них ещё спросите.Хотя нам кто то кричал,что это одна из лучших компаний в стране.Боюсь представить,другие какие?
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??????

58 минут назад
А есть с кем судиться????
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Гость

сегодня, 09:11
А что Мерия не в курсе, что они в добровольном порядке делать ни чего не будут?!, ....а такого уговора не было!
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МестныйЯ

сегодня, 08:59
Ну и до кучи можно смело кидать предъявы за вторую половину проспекта Победы.
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