Происшествия

сегодня, 19:58

На мосту в Новой жизни вместе с отбойником покрасили несколько автомобилей

6 1153
#мост #Новая жизнь
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На мосту в Новой жизни вместе с отбойником покрасили несколько автомобилей

Подрядчик извинился перед автомобилистами.

Сегодня на трассе Липецк-Грязи во время работ по покраске отбойника на мосту в Новой Жизни заодно покрасили несколько проезжавших мимо автомобилей. Сообщения о том, что краска летит во все стороны, в том числе и на машины, облетели липецкие соцсети.

Как стало известно GOROD48, в какой-то момент из-за высокого давления у покрасочной машины сорвало шланг, и краска стала лететь во все стороны. Пострадали 6-7 проезжавших мимо автомобилей. Подрядчик свою вину перед автомобилистами признал сразу, на месте происшествия: с водителями каким-то образом удалось договориться, и со всех пострадавших подрядчик даже взял расписки, что те претензий не имеют.
6 1153
#мост #Новая жизнь
4

Комментарии (6)

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наблюдатель

9 минут назад
ну да что там, дело житейское. за краску денег не возьмут.
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Васек

12 минут назад
Сроки поджимают могут штраф большой выписать
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Не договаривайтесь с армянами

16 минут назад
Кинут, потом к бандитам побежите. Так как менты ничего не решают.
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?

19 минут назад
Перекрашивать новый авто вряд-ли кто согласится.
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На месте проишествия

20 минут назад
Это в какуюже сумму влетело.?
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маляр

54 минуты назад
А отбойник нельзя было отдельно покрасить,а потом смонтировать?Да вообще бред какой то,кто в мороз красит,через неделю все оползет от реагентов.
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