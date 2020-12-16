На мосту в Новой жизни вместе с отбойником покрасили несколько автомобилей

Подрядчик извинился перед автомобилистами.

Сегодня на трассе Липецк-Грязи во время работ по покраске отбойника на мосту в Новой Жизни заодно покрасили несколько проезжавших мимо автомобилей. Сообщения о том, что краска летит во все стороны, в том числе и на машины, облетели липецкие соцсети.



Как стало известно GOROD48, в какой-то момент из-за высокого давления у покрасочной машины сорвало шланг, и краска стала лететь во все стороны. Пострадали 6-7 проезжавших мимо автомобилей. Подрядчик свою вину перед автомобилистами признал сразу, на месте происшествия: с водителями каким-то образом удалось договориться, и со всех пострадавших подрядчик даже взял расписки, что те претензий не имеют.