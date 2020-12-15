Политика

сегодня, 18:01

Липецкий областной Совет похудеет на 14 депутатов

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#областной Совет депутатов
Липецкий областной Совет похудеет на 14 депутатов

С 56 до 42 избранников.

В Липецком областном Совете готовится законопроект по сокращению количества депутатов. Уменьшать число народных избранников планируется в следующем созыве (выборы намечены на 2021 год).

В соответствии с законопроектом «О поправках к статье 25 Устава Липецкой области» вместо 56 депутатов в областном Совете останется 42. Из них 28 изберут по одномандатным округам, 14 — по партийным спискам (действующий созыв избран на паритетной основе).

Уже завтра поправки обсудит комиссия облсовета по рассмотрению областных и федеральных законопроектов под руководством вице-спикера Владимира Загитова. Затем проект закона рассмотрит комитет по законодательству и правовым вопросам, окончательное решение по поправкам примет сессия Совета, которая должна состояться еще в этом году. Все обсуждения, похоже,  сведутся к обмену письмами по электронной почте, региональный парламент по-прежнему работает в особом режиме.

Все положительные заключения ведомств на этот законопроект уже получены.
4 524
#областной Совет депутатов

Комментарии (4)

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Ой ой

5 минут назад
Надеюсь единороги уйдут!!!
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0 - депутатов КПРФ в гор.совете

11 минут назад
глупый, c точностью до наоборот !
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липчанин

25 минут назад
Все делается чтобы в облсовет были избраны депутаты только от ЕР
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глупый

28 минут назад
Я думаю,что останутся коммунисты и лдпр,а едросов изгонят.
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