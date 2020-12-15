Липецкий областной Совет похудеет на 14 депутатов

С 56 до 42 избранников.

В Липецком областном Совете готовится законопроект по сокращению количества депутатов. Уменьшать число народных избранников планируется в следующем созыве (выборы намечены на 2021 год).



В соответствии с законопроектом «О поправках к статье 25 Устава Липецкой области» вместо 56 депутатов в областном Совете останется 42. Из них 28 изберут по одномандатным округам, 14 — по партийным спискам (действующий созыв избран на паритетной основе).



Уже завтра поправки обсудит комиссия облсовета по рассмотрению областных и федеральных законопроектов под руководством вице-спикера Владимира Загитова. Затем проект закона рассмотрит комитет по законодательству и правовым вопросам, окончательное решение по поправкам примет сессия Совета, которая должна состояться еще в этом году. Все обсуждения, похоже, сведутся к обмену письмами по электронной почте, региональный парламент по-прежнему работает в особом режиме.



Все положительные заключения ведомств на этот законопроект уже получены.