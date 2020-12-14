Генпрокуратура поручила проверить цены в липецких магазинах

Прокуроры в случае выявления необоснованного завышения стоимости на товары первой необходимости будут направлять данные в следственные органы.

Городские и районные прокуроры будут проверять цены в липецких магазинах. Сотрудники прокуратуры будут акцентировать внимание на пресечении завышения стоимости на товары первой необходимости, но в случае выявления необоснованного роста цен – отправят материалы проверок в следственные органы.



- По поручению Генеральной прокуратуры России прокуратура Липецкой области проведет проверки по исполнению законодательства в области ценообразования на социально-значимые товары первой необходимости, - сообщили GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. – Городские и районные прокуроры ориентированы на принятие всего комплекса мер, вплоть до направления материалов проверок в следственные органы в случае выявления фактов необоснованного завышения цен. Прокуроры также акцентируют свое внимание на пресечении нарушений, то есть профилактике нарушений в области ценообразования.



Напомним, в конце прошлой недели Генеральная прокуратура обратила внимание на то, что сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное – на 23,8%, мука – на 12,9%, хлеб – на 6,3%. Генпрокуратура считает, что это - необоснованный рост цен на базовые продукты питания.