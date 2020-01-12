Когда кончается водка, закуска становится просто едой

Итоги недели

Итак, позади почти две недели, прошедшие после новогодних праздников и всего два рабочих дня. Кажется, так долго россияне еще не отдыхали. Самые смекалистые начали готовиться к таким каникулам загодя. Так,. Аферисты начали с ученых: еще в декабре они обзванивали ректоров вузов Липецка и требовали накрыть столы для руководства мэрии во избежание проверок университетов и институтов со стороны мэрии. Звонившие предлагали свою посильную помощь в организации фуршетов - ректорам было нужно всего лишь перечислить по указанным реквизитам крупные денежные суммы для закупок элитного алкоголя и ресторанных блюд. А позже мошенники обзвонили заведующих детскими садами. В этот раз они представлялись сотрудниками прокуратуры и предлагали передать им дорогой алкоголь и деньги во избежание неприятностей при проверках. Уже 31 декабря, лично переведя незнакомым людям 600 000 рублей.Текст этой песни «Дискотеки Авария» пророческий. Самоуничтожаться наш народ умеет на зависть всему мировому сообществу. Так, в ночь на 1 января. Случилось это на частной вечеринке, где компания недорослей встречала Новый год (см.). Возле его тела следователи нашли газовый баллончик для заправки портативных горелок.1 января в Тербунскую районную больницу доставили раненого водителя из Ростова-на-Дону. Оказалось,Утром этого же дня. Мертвого ребенка под боком спящего отца нашла ее мать. Из рассказа отца малышки следовало, что он, желая дать выспаться жене после новогодней ночи, забрал девочку из ее кроватки к себе в постель. Что было потом, отец грудного ребенка не помнит.1 января. Она была водителем автомобиля «ВАЗ», в который врезался, нарушив правила дорожного движения, автомобиль «Шкода-Октавия». Иномаркой управлял 28-летний Александр Полехин, инспектор Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области по Тербунскому району.. Погибшего разыскивали, как пропавшего без вести. По версии следствия, 42-летний местный житель упал с моста и получил смертельные травмы.А вот. В эту ночь по Липецку дежурила больница скорой медицинской помощи. В ее приемный покой с разными травмами доставили 35 горожан. Двое самых тяжелых больных попали в реанимацию после дорожной аварии. Это водитель легкового автомобиля, у которого диагностировано алкогольное опьянение, и его пассажир (его состояние очень тяжелое - мужчина в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких). Еще двое липчан, ставшие жертвами пьяных разборок, очутились в нейрохирургическом отделении. Врачи оказали первую помощь еще нескольким избитым горожанам, но госпитализация им не потребовалась.В ночь с 2019-го на 2020 год: мальчик и девочка (1 января 2019 года в роддомах Липецка врачи приняли троих малышей - так проявила себя уже устойчивая тенденция сокращения рождаемости как в регионе, так и в целом по стране).5 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 28-летний житель города.. По словам мужчины, 1 января он сделал заказ на сайте интим-услуг, а позже обнаружил, что с его счета списали 21 000 рублей - сумму гораздо большую ранее оговоренной.- По заявлению о мошенничестве проводится проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.. Им оказался 23-летний местный безработный, который в новогоднюю ночь из дома в селе Сторожевое похитил проектор, переноску, гирлянду, самодельные фигуры Деда Мороза и оленя. А на Рождество. ЧП, предположительно, случилось из-за брошенной в фигуру зверя петарды., или почти на тысячу меньше, чем в прошлом году. Чаще всего горожане обращались в скорую помощь преимущественно по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и ОРВИ (730 звонков), а также в полицию (301). Самое большое количество вызовов по линии полиции было зафиксировано 1 января - 65 звонков.- Новогодние и рождественские праздники в Липецке прошли в штатном режиме. По информации, поступившей в городское управление по делам ГО и ЧС, на ночных дискотеках, которые 1 января были организованы на десяти площадках областного центра с участием 7 тысяч горожан, происшествий, в том числе с применением пиротехники, не зарегистрировано, - рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.В ночь с 6 на 7 января в 22 церквях города прошли рождественские богослужения. На них пришли 7,5 тысячи человек (каждый 70-й житель Липецка). Нарушений общественного порядка и происшествий не зафиксировано.. Жительница Липецка Юлия обратилась в редакцию GOROD48 с рассказом о неприятном для ее семьи сюрпризе. Изучив фотографии и видеозапись, присланные липчанкой в GOROD48, специалисты областного управления лесного хозяйства пришли к выводу, что вместе с сосенкой горожане принесли в дом сосновую тлю. В тепле квартиры насекомые ожили и вышли наружу, напугав малолетнего ребенка, который уж точно не ожидал такого подарка от Деда Мороза.. Таким стал улов сотрудников ГИБДД с 1 по 5 января. Трое из них стали участниками дорожно-транспортных происшествий. По их вине пострадали люди.В редакцию GOROD48 в эти длинные выходные обратился житель Липецка Александр, который стал свидетелем конфликта с участием сотрудников ЧОПа у пивного ресторана на площади Победы. Около 23:00 он с другом увидели на асфальте у входа в ресторан мужчину без признаков жизни в окружении сотрудников ГБР. Его друг кинулся к нему и стал реанимировать, а Александр стал снимать происходящее на свой телефон., - говорит этот человек. Они стали по нему топтаться и пинать друг другу, после чего один из сотрудников ЧОПа поднял его и положил себе в карман.В полицию поступили два заявления. Одно - из больницы о доставленном к ним с площади Победы избитом мужчине, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. Второе - о краже сотрудниками ЧОПа сотового телефона.Впрочем, липчане стали меньше злоупотреблять спиртным. Так, второй год подряд от алкоголя в регионе не умер ни один человек. В эти праздникиС диагнозом «алкогольный психоз» в ЛОНД привезли по состоянию на утро 9 января лишь 18 человек. А всего несколько лет назад, как говорит главврач ЛОНДа Михаил Коростин, с таким диагнозом в наркодиспансер попадали до 50 липчан.- Чтобы получить белую горячку необходимы два условия. Первое - длительный стаж злоупотребления спиртным. Второе - беспробудное пьянство в течение двух-трех недель. Так что наши пациенты, очевидно, начали пить еще в католическое Рождество, - говорит Михаил Коростин.Если цыплят считают по осени, то сраженных белой горячкой в январе в наркологии посчитают 14-15 января, после того, как Россия встретит старый Новый год.А еще в эти праздники, который содержал ранее судимый липчанин. В его квартире задержали еще пять человек в состоянии наркотического опьянения.Праздники предполагают кроме застолий еще и досуг. Неизвестно, на трезвую ли голову или нет, но в областном центре состоялись состязания, на которых. Наряду с региональной федерацией универсального боя одним из организаторов турнира стал «Российский фонд мира». Ножами предпенсионеров и пожилых людей организаторы вооружили в рамках реализации проекта «Активное поколение 50+». Все как в песне: «мы - мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!»На прошедших выходных, если кто не заметил, могла начаться Третья Мировая война.2 января американский беспилотник убил ракетой в аэропорту Багдада начальника спецподразделения иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани (в прошлом году правительство США внесло «Аль-Кудс» в свой список террористических организаций). Погиб тот самый генерал, который руководил операцией по спасению штурмана Су-24 Константина Мурахтина, сбитого турками в 2015 году (другой липчанин, пилот самолета Олег Пешков, погиб уже на земле от действий одного из отрядов вооруженной сирийской оппозиции). Сулеймани оперативно подготовил спецоперацию по спасению штурмана Мурахтина и вытащил его из ловушки живым (см.).Ближний Восток после этого оказался на грани полномасштабной войны, которая, понятно, не обошла бы и Россию, у которой несколько лет назад вдруг появились свои интересы в Сирии. Но все обошлось громкими заявлениями исламского руководства Ирана и «пощечиной» Дональду Трампу в виде пуска ракет по американским военным базам в Ираке, в результате чего, по данным Ирана, погибли 80 военнослужащих США, а по данным Пентагона - ноль человек.А мы спросили у липчан:И оказалось, что нет!Самая короткая рабочая неделя года преподнесла сюрприз. В своем телеграмм-канале депутат областного Совета Олег Хомутинников рассказал о возможной отставке спикера городского Совета Игоря Тинькова. Мол, сменить его должен депутат Александр Афанасьев, один из четырех коллег председателя горсовета по фракции «ЕР», выдвинувших инициативу о сокращении числа городских парламентариев на 12 человек будущих выборах.Связаться с Александром Афанасьевым нам не удалось. Его референт рассказал, что депутат находится за пределами РФ и для звонков недоступен. Сам Игорь Тиньков не отрицает того, что может досрочно покинуть должность (см.).Отношения между новым губернатором и спикером Липецкого городского Совета не сложились с самого начала, поскольку Игоря Тинькова всегда считали вероятным сменщиком Олега Королева. Так, Игорь Тиньков публично сожалел о том, что Игорь Артамонов не сработался с ушедшим в марте в отставку мэром Сергеем Ивановым. Он отмечал, что не понимает кадровой политики нового главы региона. Председатель горсовета призывал региональную власть вернуться к прямым выборам главы Липецка, упраздненным с подачи экс-губернатора Олега Королева. Спикер говорил о том, что при новых руководителях области и Липецка менее плотным стало сотрудничество чиновников с депутатами: «Мне бы хотелось, чтобы нас воспринимали не как критиков, а участниками всего того, что происходит в городе. Раньше мы взаимодействовали плотнее, чем теперь. Но, может быть, дело во мне».В прошлом году Игорь Тиньков уже сообщил СМИ, что не будет баллотироваться в горсовет нового созыва. В то же время он заявлял, что не собирается уходить из политики.На новогодних праздниках в Липецке некие «общественники и активисты» создали «негласный комитет «ДЕРатизатор». Один из его членов, внесистемный оппозиционер Александр Григорьев, сообщил, что. Для достижения этой цели нужно объединить, по его мнению, на осенних выборах нового состава горсовета усилия КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».- Я очень люблю творчество Андрея Макаревича. У него есть песня «Крысы». И в ней есть такие слова: «Я очень люблю и народ и страну, но я не могу терпеть крыс». Отсюда и название нашего неформального комитета. А первые три буквы - еще и аббревиатура: «Долой «Единую Россию». Важно, чтобы липчане понимали, что в горсовет представители «Единой России» попадают уже жуликами и ворами. И только потом попадают то в бочку с цементом, то под суд. Наша инициатива - это инициатива снизу заставить лидеров КПРФ, ЛДПР и СР объединить усилия на выборах в Липецкий горсовет. Лидеры всех этих партий, присутствующих в Госдуме, в липецких облсовете и горсовете, заявляют, что борются за благо народа. И если они не смогут объединиться, то таким заявлениям - грош цена, - говорит Александр Григорьев.Если к среде следующей недели комитет «ДЕРатизатор» не получит ответов на обращение к лидерам парламентской оппозиции Геннадию Зюганову, Владимиру Жириновскому и Сергею Миронову, то его члены пойдут в городские и региональные структуры парламентских партий и будут просить их членов объединиться самостоятельно. И тогда, конечно, станут известны имена всех организаторов комитета.Впрочем, из разговора с липецкими политиками, представляющими региональные и городские отделениях КПРФ, ЛДПР и СР, можно сделать вывод о недоговороспособности этих партий.