Происшествия

57 минут назад

Полицейские в Липецке прикрыли наркопритон

7 1679
#наркопритон
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Полицейские в Липецке прикрыли наркопритон

Наркопритон содержал ранее судимый липчанин

Наркополицейскими на территории Правобережного округа  Липецка пресечена деятельность притона для употребления синтетических наркотиков.

Установлено, что притон содержал 33–летний, ранее неоднократно судимый, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, житель областного центра. Как установили сотрудники полиции он систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым, для потребления запрещенных веществ.

В ходе осмотра жилого помещения было задержано 5 человек в состоянии наркотического опьянения, все они привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», максимальная санкция по которой предусматривает до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
7 1679
#наркопритон
2

Комментарии (7)

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Гость

19 минут назад
Не могу понять почему, за хранение 5лет
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всякое бывает

24 минуты назад
Не могу понять почему, Может чей то сынулька...?
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Не могу понять почему

26 минут назад
Неоднократно судимый и за оборот наркотиков в 33 года...Сколько же дают за наркотики?
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*

31 минуту назад
Насекомые безвольные. Такие даже сочувствия не вызывают. А только отвращение.
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За синтетику

32 минуты назад
Расстрел пора вводить
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житель

44 минуты назад
Лена, ну да,а потом таксиста прирежут,который откажется их везти.
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Лена

47 минут назад
Подумаешь адми.ответственность,пойдут в другой притон.
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