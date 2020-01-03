Полицейские в Липецке прикрыли наркопритон

Наркопритон содержал ранее судимый липчанин

Наркополицейскими на территории Правобережного округа Липецка пресечена деятельность притона для употребления синтетических наркотиков.



Установлено, что притон содержал 33–летний, ранее неоднократно судимый, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, житель областного центра. Как установили сотрудники полиции он систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым, для потребления запрещенных веществ.



В ходе осмотра жилого помещения было задержано 5 человек в состоянии наркотического опьянения, все они привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», максимальная санкция по которой предусматривает до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

