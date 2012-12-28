Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Общество
294
56 минут назад
8
Застройщик не намерен сдаваться: документация по ЖК «Турист-2» снова изменена
«После утверждения проекта приступим к его реализации», — заявили GOROD48 в компании «Брусника».
Судя по заключению о результатах публичных слушаний, в проекте изменены расчёты по канализации и доступности для будущих жильцов «Туриста» общеобразовательных школ.
Для наружных сетей канализации в проекте были заложены трубы диаметром 200 мм, тогда как расчётные данные требовали труб диаметром 300 мм. На слушаниях застройщика попросили обосновать расхождение и подтвердить достаточную пропускную способность сети при использовании труб меньшего диаметра.
Кроме того, в проекте были нарушены технические условия подключения к централизованной системе водоотведения: «РВК-Липецк» выдал технические условия подключения к одному коллектору, а в документах указывался другой, и меньшего диаметра.
Заместитель председателя правления ЛООО «Союз архитекторов России» Владимир Дмитриев посчитал, что до школы, в которую будут ходить маленькие новосёлы (её только планируют в квартале улиц Фрунзе — Калинина — Неделина), 888 метров, а не 800, как того требует норматив. Мэрия настаивала, что застройщик укладывается в норматив 800 метров, но всё же предложила ему уточнить путь для школьников.
Также по правилам застройки и планировки территорий дети в начальную школу не должны ходить через оживлённую проезжую часть. По результатам слушаний предлагалось учесть это обстоятельство.
Напомним, в начале октября мэрия Липецка провела публичные слушания по изменённому проекту «Турист-2». После этого администрация города отправила результаты обсуждения в областное министерство строительства и архитектуры. Региональный минстрой отправил проект на доработку. Сейчас минстрой изучает новые изменения проекта.
3
0
1
0
4
Комментарии (8)