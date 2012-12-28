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56 минут назад
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Застройщик не намерен сдаваться: документация по ЖК «Турист-2» снова изменена

Застройщик изменил проект ЖК «Турист-2» и направил его в региональный минстрой. Это было сделано сразу после публичных слушаний предыдущего проекта. Какие именно изменения внесены, строители не пояснили.

«После утверждения проекта приступим к его реализации», — заявили GOROD48 в компании «Брусника».

Судя по заключению о результатах публичных слушаний, в проекте изменены расчёты по канализации и доступности для будущих жильцов «Туриста» общеобразовательных школ.

Для наружных сетей канализации в проекте были заложены трубы диаметром 200 мм, тогда как расчётные данные требовали труб диаметром 300 мм. На слушаниях застройщика попросили обосновать расхождение и подтвердить достаточную пропускную способность сети при использовании труб меньшего диаметра.

Кроме того, в проекте были нарушены технические условия подключения к централизованной системе водоотведения: «РВК-Липецк» выдал технические условия подключения к одному коллектору, а в документах указывался другой, и меньшего диаметра.

Заместитель председателя правления ЛООО «Союз архитекторов России» Владимир Дмитриев посчитал, что до школы, в которую будут ходить маленькие новосёлы (её только планируют в квартале улиц Фрунзе — Калинина — Неделина), 888 метров, а не 800, как того требует норматив. Мэрия настаивала, что застройщик укладывается в норматив 800 метров, но всё же предложила ему уточнить путь для школьников.

Также по правилам застройки и планировки территорий дети в начальную школу не должны ходить через оживлённую проезжую часть. По результатам слушаний предлагалось учесть это обстоятельство.

Напомним, в начале октября мэрия Липецка провела публичные слушания по изменённому проекту «Турист-2». После этого администрация города отправила результаты обсуждения в областное министерство строительства и архитектуры. Региональный минстрой отправил проект на доработку. Сейчас минстрой изучает новые изменения проекта.
Турист
строительство
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
варлам
10 минут назад
москва рулит.
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Гость
23 минуты назад
Почему нет не каких претензий со стороны МВД где в здании пошли трещины это рядом стоящие здание??????
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ВТБ
29 минут назад
Вообще страх потеряли , во прицепились , а сбер почему в алтайский край перенесли ?
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32 минуты назад
Мэрия успела провести кулуарные публичные слушания по изменённому проекту «Турист-2».
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гость
35 минут назад
Интересно, а где будущие жильцы парковаться будут? Машино-мест явно на всех не хватит? Проблема не шуточная.Этим застройщикам лишь бы впарить квартиры, а потом трава не расти?
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Андрей
26 минут назад
Так уже впарили. Мне два года назад главная липецкая ВТБшная ипотечница говорила, что уже несколько ипотек в этом доме оформлены. И люди теперь ждут непонятно чего.
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Физкультурник
35 минут назад
Все же знают, кто покровительствует этой стройке. Это прямо какое-то безграничное бесстыдство...
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Колян
47 минут назад
Как они будут ходить в школу, которой нет? И её врятли построят.
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