Липчанина обманули на сайте интим-услуг

Со счета горожанина исчезли более 20 000 рублей.

5 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 28-летний житель города. По словам мужчины, 1 января он сделал заказ на сайте интим-услуг, а вчера обнаружил, что с его счета списали 21 000 рублей - сумму гораздо большую оговореной.



- По заявлению о мошенничестве проводится проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

