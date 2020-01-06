Происшествия

54 минуты назад

Липчанина обманули на сайте интим-услуг

8 776
#Мошенничество
Липчанина обманули на сайте интим-услуг

Со счета горожанина исчезли более 20 000 рублей.

5 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 28-летний житель города. По словам мужчины, 1 января он сделал заказ на сайте интим-услуг, а вчера обнаружил, что с его счета списали 21 000 рублей - сумму гораздо большую оговореной.

- По заявлению о мошенничестве проводится проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
8 776
#Мошенничество

Комментарии (8)

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Вот олень

1 минуту назад
Купил бы на али резиновую вагину и садилбы прополоскал и опять садил бы
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Ахаха

8 минут назад
Ну че потрахался ... оладух!
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Архиважно

13 минут назад
ХОТЕЛ СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ, А СНЯЛИ БАБЛО. (ОН ПРОСТО НЕ ПОЯСНИЛ КТО КОГО ТР...ТЬ БУДЕТ)
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хотел

14 минут назад
получить миньет . а вышло минус 21000 тысяча
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гость

18 минут назад
Заказ на сайте интим-услуг ? Это как ?
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Лысый.

25 минут назад
Купи резиновую бабу деньги будут целей.
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Пол шестого

27 минут назад
Ик-3, это хорошо. Плохо когда не стоит..
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Ик-3

33 минуты назад
Член стоит, башка не работает...
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