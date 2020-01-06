Происшествия
54 минуты назад
Липчанина обманули на сайте интим-услуг
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Со счета горожанина исчезли более 20 000 рублей.
5 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 28-летний житель города. По словам мужчины, 1 января он сделал заказ на сайте интим-услуг, а вчера обнаружил, что с его счета списали 21 000 рублей - сумму гораздо большую оговореной.
- По заявлению о мошенничестве проводится проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
- По заявлению о мошенничестве проводится проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
8 776
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