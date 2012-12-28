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В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Липецкая вечёрка: погибла 18-летняя, афера с уличными туалетами и что будет на месте «Катящихся камней»
Общество
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39 минут назад
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Липецкая вечёрка: погибла 18-летняя, афера с уличными туалетами и что будет на месте «Катящихся камней»
Сегодня, 30 октября, в аварии погибла 18-летняя девушка, Следком расследует дело о закупке уличных туалетов, и губернатор рассказал, что построят на месте «Катящихся камней».
Полицейские возбудили в отношении девушки-водителя уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Если на скорости вам под колеса выбегает мелкое или среднее животное, то безопаснее не менять траекторию. Иначе пострадаете сами, и зацепите всех вокруг», — посоветоал Стаж.
«Вот сделала доброе дело — не задавила кошку. А с другой стороны, такая беда случилась. Вот интересно, есть высшие силы на свете, почему человек пострадал, ведь он сделал хороший поступок, спас кошку. Почему Бог так всё устроил. Это несправедливо. Или его и нет вовсе», — спросил комментатор.
«Безумно жалко Лизу. Она была очень хорошим человеком. Родные и близкие, примите искренние соболезнования от 21 группы», — написала 21 группа лпк.
Мэр Липецка Михаил Щербаков уволил с формулировкой «в связи с утратой доверия» директора ДК «Сокол» Михаила Степанова. До сентября 2025 года он возглавлял МАУК «Культурные пространства Липецка», которое оказалось в эпицентре коррупционного дела. По данным Следкома, Степанов и три индивидуальных предпринимателя присвоили 10 миллионов рублей при закупке уличных туалетов.
Сам Михаил Степанов в комментарии GOROD48 заявил, что об истории с туалетами узнал из сообщений силовиков, его не допрашивали и никаких претензий правоохранители ему не предъявляли. Он также добавил, что часть документов подписывал его заместитель Олег Ситников, который уволился из МАУК «Культурные пространства Липецка» этим летом.
«Указание тратить такие деньги на туалетное обслуживание мог дать только старший начальник, так как в парке таких денег нет, и директор не был руководителем этого мероприятия. На такую сумму можно построить крупный объект стационарный. Где находились контрольные органы, как пропустили платеж, несомненно, замешано лицо очень влиятельное», — считает Заблудший.
Тербунский районный суд приговорил 53-летнего директора МУП ЖКХ Воловского района к штрафу в 100 000 рублей по уголовному делу «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
По данным следствия, с декабря 2020 по январь 2022 года он присваивал деньги муниципального предприятия, которые получал в кассе под отчет.
Кстати, присвоил он сумму почти в пять раз меньшую, чем наложенный на него штраф.
На месте «Катящихся камней» построят современный университетский кампус.
Минобрнауки России по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодёжь и дети» одобрило Липецкой области грант в размере 8 миллионов рублей. Дополнительное финансирование обеспечат областной бюджет и предприятия-партнёры. Правда, строительство запланировано только на 2028–2033 годы, а федеральное финансирование начнёт поступать в 2031 году.
«Здесь разместятся спортивный комплекс с бассейном, деловой центр для проведения форумов и конференций, современный лабораторный корпус, технопарк для научно-практических разработок, а также жильё гостиничного типа для преподавателей и студентов. Резидентами кампуса станут четыре вуза: ЛГТУ, ЛГПУ, ЕГУ и Липецкий филиал РАНХиГС. Здесь будут готовить специалистов по перспективным, наукоёмким направлениям, востребованным в экономике региона. Будут и программы дополнительного профессионального образования для сотрудников предприятий региона. Сами предприятия станут партнёрами кампуса и будут участвовать в его развитии», — рассказал губернатор Игорь Артамонов.
Хорошую новость комментаоры GOROD48 восприняли в штыки.
«Взял я компас, вышел в кампус, но присел и обомлел, здесь такие миллиарды на технический задел. Денег много, денег разных, просто некуда девать, мы катящиеся камни будем по полю катать. Всё цветет и колосится, мне приятна эта прыть, ведь умеют же резвиться — по научному шутить. Кампус — это вам не кубрик, не каюта, не гальюн, что бы нам его построить нужен очень светлый ум», — написал стихи Вася.
«Жаль в эту пору прекрасную жить не придётся ни мне, ни тебе. Там же, где метро, гребной канал, аквапарк, третий мост, мост на опытную, и катящиеся камни, Спутник. Продолжайте!» — добавил P.Diddy.
И еще на тему строительства. Застройщик ЖК «Турист-2» изменил документацию. Он не намерен сдаваться и хочет построить комплекс.
А омская компания «Альянс Техносервис» сегодня наконец-то получила долгожданное окно от РЖД, чтобы демонтировать пролёты аварийного моста на улице Гайдара над железнодорожными путями.
Завтра в Липецке снова теплый день. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +11 до +13 градусов.
Почти майская погода в регионе продержится не менее шести дней.
И обратите внимание, 2 ноября заканчивается сезон электросамокатов. С начала года в авариях с их участием пострадали 37 человек.
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