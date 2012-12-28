Липецкая вечёрка: погибла 18-летняя, афера с уличными туалетами и что будет на месте «Катящихся камней»

Сегодня, 30 октября, в аварии погибла 18-летняя девушка, Следком расследует дело о закупке уличных туалетов, и губернатор рассказал, что построят на месте «Катящихся камней».