Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
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В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Погода в Липецке
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57 минут назад
В Липецкой области сухо и до +15
Циклон, который должен был принести в регион осадки, немного задерживается в пути.
Среднесуточные температуры составят 6–8 градусов тепла, что на 3–5 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4–9 м/сек, днём 7–12 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днём — от +10 до +15 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2, днём — от +11 до +13 градусов.
День 31 октября стал самым тёплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году — 12 градусов мороза.
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