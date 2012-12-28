В Липецкой области сухо и до +15

Циклон, который должен был принести в регион осадки, немного задерживается в пути.



31 октября Липецкая область останется на западной периферии обширного антициклона, осадков не ожидается. 1 и 2 ноября к региону приблизится фронтальный раздел южного циклона с запада, который принесёт с собой небольшие дожди.Среднесуточные температуры составят 6–8 градусов тепла, что на 3–5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4–9 м/сек, днём 7–12 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днём — от +10 до +15 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2, днём — от +11 до +13 градусов.День 31 октября стал самым тёплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году — 12 градусов мороза.