Происшествия
сегодня, 11:24
В Задонске в новогоднюю ночь погибла полуторамесячная девочка
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Мертвую малышку под боком спящего отца нашла утром 1 января ее мать.
Утром 1 января в Задонске погибла полуторамесячная девочка.
- Причина смерти ребенка пока неизвестна, ее установит специальная судмедэкспертиза, - расказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
В СКР по Липецкой области сообщили, что мертвую девочку под боком спящего отца нашла утром 1 января ее мать. Из рассказа отца малышки следовало, что он, желая дать выспаться жене после новогодней ночи, забрал девочку из ее кроватки к себе в постель. Что было потом, отец грудного ребенка не помнит.
- Причина смерти ребенка пока неизвестна, ее установит специальная судмедэкспертиза, - расказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
В СКР по Липецкой области сообщили, что мертвую девочку под боком спящего отца нашла утром 1 января ее мать. Из рассказа отца малышки следовало, что он, желая дать выспаться жене после новогодней ночи, забрал девочку из ее кроватки к себе в постель. Что было потом, отец грудного ребенка не помнит.
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