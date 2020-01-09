В Задонске в новогоднюю ночь погибла полуторамесячная девочка

Мертвую малышку под боком спящего отца нашла утром 1 января ее мать.

Утром 1 января в Задонске погибла полуторамесячная девочка.



- Причина смерти ребенка пока неизвестна, ее установит специальная судмедэкспертиза, - расказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



В СКР по Липецкой области сообщили, что мертвую девочку под боком спящего отца нашла утром 1 января ее мать. Из рассказа отца малышки следовало, что он, желая дать выспаться жене после новогодней ночи, забрал девочку из ее кроватки к себе в постель. Что было потом, отец грудного ребенка не помнит.