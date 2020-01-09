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В Задонске в новогоднюю ночь погибла полуторамесячная девочка

6 4136
#несчастный случай
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В Задонске в новогоднюю ночь погибла полуторамесячная девочка

Мертвую малышку под боком спящего отца нашла утром 1 января ее мать.

Утром 1 января в Задонске погибла полуторамесячная девочка.

- Причина смерти ребенка пока неизвестна, ее установит специальная судмедэкспертиза, - расказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

В СКР по Липецкой области сообщили, что мертвую девочку под боком спящего отца нашла утром 1 января ее мать. Из рассказа отца малышки следовало, что он, желая дать выспаться жене после новогодней ночи, забрал девочку из ее кроватки к себе в постель. Что было потом, отец грудного ребенка не помнит.
6 4136
#несчастный случай
1

Комментарии (6)

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А

32 минуты назад
Липка, проснулась, подошла к кроватке, ребёнка там нет, пошла к мужу, нашла ребёнка у него. Чё за глупый вопрос то? Прочти статью ещё раз.
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А

34 минуты назад
Помог блин... Мужику нежелательно спать с маленьким ребёнком, привычка спать с женщиной автоматом срабатывает во сне, обнять и прижать к себе. С ребёнком это чревато.
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Липка

43 минуты назад
Что значит:"НАШЛА...???????"...
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Дима!

48 минут назад
Это, очень страшно, это очень ответственно, кого ты спишь с ребёнком!
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=

49 минут назад
эх как ты жесток , материнский капитал
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Сс

49 минут назад
В народе это называют "приспать ребёнка", если конечно не было другого умысла или может чего не договаривают
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