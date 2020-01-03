Общество

46 минут назад

Генерал, спасший липецкого пилота, убит ракетным ударом США

19 814
#убийство генерала Сулеймани #Трамп #Мурахтин #Пешков #
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Генерал, спасший липецкого пилота, убит ракетным ударом США

Генерал Сулеймани руководил операцией по спасению штурмана сбитого Су-24 Константина Мурахтина

Мировые информагентства сегодня сообщают о спецоперации США, в результате которой в Ираке погиб лидер иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. Генерал был убит в результате ракетного удара по аэропорту Багдада. Приказ об атаке отдал лично президент США Дональд Трамп.

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Сулеймани в 2015 году руководил операцией по спасению штурмана сбитого турками самолета Су-24 пилотируемого летчиками липецкого авиацентра Олегом Пешковым и штурманом Константином Мурахтиным.  Олег Пешков погиб, Константину Мурахтину удалось уйти в лесной массив. Российскому командованию предложил помощь Селеймани, которую Россия приняла. Как сообщали СМИ пять лет назад, Сулеймани мгновенно подготовил спецоперацию вместе с бойцами «Хезболла» и сирийским спецназом, прошедшим подготовку в Иране. Россия со своей стороны обеспечила прикрытие с воздуха и спутниковую связь. Константин Мурахтин был спасен.

19 814
#убийство генерала Сулеймани #Трамп #Мурахтин #Пешков #
1

Комментарии (19)

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Дядя коля

2 минуты назад
Наркотрафик шел через него по всему миру,такие вот друзья у плешивого
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ага

2 минуты назад
1 Фейсбук стоит больше, чем акции всех российских компаний. А стоимость акций Инстаграмма более 100 миллиардов доларров Вот все - что надо знать об экономике России
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fed

3 минуты назад
ага, и в этом тоже. наука, экономика и все остальное без хороших ракет не бывает. увы, таков мир. но в россии все через жопу всегда, увы, но такова страна. Точнее таковы мы. Другой страна не будет пока мы такие.
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молодой тупняк

5 минут назад
-"А может бахнем?!" -"бахнем, обязательно бахнем, и не раз, но потом!"
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ага

7 минут назад
сила не в этом, а в экономике , светлых головах в науке, писателях, режиссерах, архитекторах. В США все это есть, а в России за 32 года Елицина-Путина ничего не появилось.
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fed

12 минут назад
ага, сильные государства могут себе это позволить. СССР позволял, США позволяет. России пока слабо. Хотя Крым отжали;) Правда Донбасс слили и последствия хреновые :(
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Патриот

16 минут назад
Просто сша уничтожает преступников по всему миру,это нормально
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Какаинум

17 минут назад
ну * наркоторговца, да и поделом ему
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Перри Мейсон

18 минут назад
"Приказ об атаке отдал лично президент США Дональд Трамп" Не, ну если во имя демократии...))))
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Пенсионер

19 минут назад
Если друг кремля значит обычный бандит этот генерал
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