Генерал Сулеймани руководил операцией по спасению штурмана сбитого Су-24 Константина Мурахтина

Мировые информагентства сегодня сообщают о спецоперации США, в результате которой в Ираке погиб лидер иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. Генерал был убит в результате ракетного удара по аэропорту Багдада. Приказ об атаке отдал лично президент США Дональд Трамп.



Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Сулеймани в 2015 году руководил операцией по спасению штурмана сбитого турками самолета Су-24 пилотируемого летчиками липецкого авиацентра Олегом Пешковым и штурманом Константином Мурахтиным. Олег Пешков погиб, Константину Мурахтину удалось уйти в лесной массив. Российскому командованию предложил помощь Селеймани, которую Россия приняла. Как сообщали СМИ пять лет назад, Сулеймани мгновенно подготовил спецоперацию вместе с бойцами «Хезболла» и сирийским спецназом, прошедшим подготовку в Иране. Россия со своей стороны обеспечила прикрытие с воздуха и спутниковую связь. Константин Мурахтин был спасен.



