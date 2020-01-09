В семье липчан ожила новогодняя сосна: с нее посыпались живые жуки

Семья в панике.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Юлия с рассказом о клещах, которые попали в квартиру вместе с новогодней елкой:- Долго спорили с мужем, какую елку поставить - живую или искусственную. Решили, что пока дочка маленькая, пусть радует взгляд живая сосна. Отнеслись к покупке достаточно серьёзно. Купили красавицу на остановке «23 микрорайон» под Новый год. Помню, как спросила у продавца о лицензии. Меня уверяли, что вся продукция обработана и лицензия на торговлю имеется. Но без сюрприза не обошлось. Спустя несколько дней с елки посыпалась живность. Непрошеные гости в виде клещей распространились по всей квартире, даже в коробку с детскими игрушками добрались! И мы не знаем, кто это и что делать с этой напастью.За комментариями к ситуации мы обратились в региональное управление лесного хозяйства.Изучив фотографии и видеозапись, присланные липчанкой в GOROD48, специалисты пришли к выводу, что вместе с сосенкой горожане принесли в дом сосновую тлю.- Этот вредитель чрезвычайно опасен для хвойных деревьев, ведь, прокалывая хоботком верхний слой поверхности растения, тля пьет клеточный сок. Зимой в стадии личинки тля живет под хвоей. Очевидно, в тепле квартиры насекомые ожили и вышли наружу, - сообщили GOROD48 в ведомстве.Для человека это насекомое совершенно безопасно. В лесах с ним борются путем обработки пораженных деревьев инсектицидами. Дома насекомых можно собрать вручную или пылесосом, а больное дерево нужно вынести на мусорку,