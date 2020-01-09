Происшествия

сегодня, 13:17

В семье липчан ожила новогодняя сосна: с нее посыпались живые жуки

8 1381
#насекомые
1
В семье липчан ожила новогодняя сосна: с нее посыпались живые жуки

Семья в панике.

Загрузка плеера
В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Юлия с рассказом о клещах, которые попали в квартиру вместе с новогодней елкой:

- Долго спорили с мужем, какую елку поставить - живую или искусственную. Решили, что пока дочка маленькая, пусть радует взгляд живая сосна. Отнеслись к покупке достаточно серьёзно. Купили красавицу на остановке «23 микрорайон» под Новый год. Помню, как спросила у продавца о лицензии. Меня уверяли, что вся продукция обработана и лицензия на торговлю имеется. Но без сюрприза не обошлось. Спустя несколько дней с елки посыпалась живность. Непрошеные гости в виде клещей распространились по всей квартире, даже в коробку с детскими игрушками добрались! И мы не знаем, кто это и что делать с этой напастью.

IMG-20200109-WA000233.jpg

IMG_20200108_19340355555.jpg

За комментариями к ситуации мы обратились в региональное управление лесного хозяйства.

Изучив фотографии и видеозапись, присланные липчанкой в GOROD48, специалисты пришли к выводу, что вместе с сосенкой горожане принесли в дом сосновую тлю.

- Этот вредитель чрезвычайно опасен для хвойных деревьев, ведь, прокалывая хоботком верхний слой поверхности растения, тля пьет клеточный сок. Зимой в стадии личинки тля живет под хвоей. Очевидно, в тепле квартиры насекомые ожили и вышли наружу, - сообщили GOROD48 в ведомстве.

Для человека это насекомое совершенно безопасно. В лесах с ним борются путем обработки пораженных деревьев инсектицидами. Дома насекомых можно собрать вручную или пылесосом, а больное дерево нужно вынести на мусорку,
8 1381
#насекомые
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

М

8 минут назад
Год начался с хороших новостей: липчане стали меньше пить, почти никаких происшествий, всё тихо и спокойно. Из-за отсутствия происшествий вот такие новости про жучков читаем.
ответить

555

11 минут назад
Скорее всего они ее сами срубили в лесу.У моих знакомых в прошлом году тоже такие жучки были.А те, кто покупали елки у них все нормально. Ни кто не умер :)
ответить

Истеричная ипотечная разведенка с прицепом

15 минут назад
В моей лохматке жуки и не засыпали
ответить

Л

19 минут назад
Год начался с плохих новостей.Убийства,драки, пьян на дороге.А вы еще тут со своими жуками!Вот это проблема!
ответить

Пенсионер

21 минуту назад
Липский области всё так , здесь привыкли втирать гавно за кровные деньги . При ссср квартиры « безплатные» строили гавно сейчас за деньги гавнище как были страители шабашники тяп- ляп так и остались видно это в генах этого быдла . Вот и лесники наследники главного гавноеда королева продоют зараженные елки людям каторые нужно сжигать.
ответить

Сима

36 минут назад
Й уля, не переживай ты так. Главное - что бы муж ничего не принес.
ответить

Мая

38 минут назад
М-да... Ёлочка оказалась не простой, а с сюрпризом! Да, ещё каким, с непонятными какие-то жуками!
ответить

Тая

53 минуты назад
Значицца, елки обрабатывают химией? А мызавариваем хвою и пьем. Муж с меня не слазит пока у меня ноги не сведет
ответить

Еще в рубрике

В Липецке уже пять дней ищут 82-летнего Михаила Долматова ﻿
#пропавшие без вести
3
В Липецке уже пять дней ищут 82-летнего Михаила Долматова ﻿

сегодня, 12:12

Происшествия
В Студенческом городке убивали двух братьев
#убийство
30
В Студенческом городке убивали двух братьев

сегодня, 11:58

Происшествия
У заведующих детскими садами и ректоров вузов мошенники вымогали подарки
#мошенничество
2
У заведующих детскими садами и ректоров вузов мошенники вымогали подарки

сегодня, 11:29

Происшествия
В Задонске в новогоднюю ночь погибла полуторамесячная девочка
#несчастный случай
10
В Задонске в новогоднюю ночь погибла полуторамесячная девочка

сегодня, 11:24

Происшествия
Девочка проглотила шесть магнитов от игрушек
11
Девочка проглотила шесть магнитов от игрушек

сегодня, 11:01

Происшествия
Пять человек пострадали в столкновении грузовика и легковушки
#авария #ДТП
7
Пять человек пострадали в столкновении грузовика и легковушки

сегодня, 09:45

Происшествия