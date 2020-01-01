Происшествия

59 минут назад

Новогодняя ночь для липчан прошла на удивление спокойно

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#Новый год
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Новогодняя ночь для липчан прошла на удивление спокойно

По состоянию на утро 1 января два самых тяжелых пациентов медиков - водитель и его пассажир, попавшие в серьезное ДТП в Липецке.

В новогоднюю ночь по Липецку дежурила больница скорой медицинской помощи. В ее приемный покой с разными травмами доставили 35 горожан.

Двое самых тяжелых больных попали в реанимацию после дорожной аварии. Это водитель легкового автомобиля, у которого диагностировано алкогольное опьянение, и его пассажир (его состояние очень тяжелое - мужчина в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких). Еще двое липчан, ставшие жертвами пьяных разборок, очутились в нейрохирургическом отделении. Врачи оказали первую помощь еще нескольким избитым горожанам, но госпитализация им не потребовалась.

- Эта новогодняя ночь прошла на удивление спокойно - без криминальных травм, без жертв пиротехники. А ведь три года назад в такую же ночь мы приняли нескольких липчан с ножевыми ранениями и одного - сразу с шестью пулевыми, - говорят врачи.

Пациентом круглосуточно работающего при детской областной больнице травмпункта стал школьник, которого с переломом правой руки доставили в стационар после аварии на усманской трассе.

По словам заместителя начальника облздрава Романа Щеглеватых, и в области в целом новогодняя ночь была спокойной. В больницы попадали, в основном, жертвы ДТП. Тех, кто встретил утро 1 января в больницах, насчитали 17 человек.

Но, по словам медиков, это только начало. Уже сегодня они прогнозируют увеличение жертв новогодних гуляний. Липчане проснутся и начнут вспоминать, как встретили Новый год. А такие воспоминания не всегда приятны. Кто-то найдет свою жену в объятиях друга, а кого-то отправит на больничную койку поджелудочная железа. И с каждым новым выходным днем число жертв Деда Мороза и Снегурочки будет только расти.
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#Новый год
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Комментарии (12)

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удивило

1 минуту назад
огромное кол-во полицейских в местах гуляний, так то неплохо - но остался осадок что веселье как за колючей проволокой какое-то...
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Лида

2 минуты назад
Сейчас все дома лечаться,на врачей надежды нет
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Сельдерей не растет на Елецком.

27 минут назад
Чё там на Елецком,по любому чёт должно быть не так,как у всех нормальных людей.
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Фокс

33 минуты назад
Раньше поднимая бокал говорили: "С Новым годом!, с новым счастьем". Сейчас уместнее сказать: "С Новым годом!, с новым тарифом, с новым акцизом, с новым запретом!"
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кокс

38 минут назад
B Cлава Богу пусть год пройдет удачно для всех нас...
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007

38 минут назад
да что говорить, если люди живут в одном тамбуре и не знают кто их соседи, это плохо, а у нас очень дружный подъезд
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Лимитчик

38 минут назад
Зато в москве убито и зарезано более 200 человек
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оракулы, блин

38 минут назад
Всё предсказали и про жен, и про друзей! По себе , вероятно,судите, оракулы , блин.
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БаПка

40 минут назад
Пьянь за рулём другого не заслуживает. Желаю всему пьянобыдлу садящемуся за руль встречи на дороге только с неодушевленными предметами.
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Гость

42 минуты назад
Такое ощущение, что вы, "город48", прямо с нетерпением ждёте чтобы в новогодние праздники что-нибудь произошло плохое и желательно с ножевыми и пулевыми ранениями, чтобы потом быстрее написать об этом!!! Вообще-то новый год это праздник, а вы о чём пишете??? Писсимизм какой то....
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