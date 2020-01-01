Новогодняя ночь для липчан прошла на удивление спокойно

По состоянию на утро 1 января два самых тяжелых пациентов медиков - водитель и его пассажир, попавшие в серьезное ДТП в Липецке.

В новогоднюю ночь по Липецку дежурила больница скорой медицинской помощи. В ее приемный покой с разными травмами доставили 35 горожан.



Двое самых тяжелых больных попали в реанимацию после дорожной аварии. Это водитель легкового автомобиля, у которого диагностировано алкогольное опьянение, и его пассажир (его состояние очень тяжелое - мужчина в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких). Еще двое липчан, ставшие жертвами пьяных разборок, очутились в нейрохирургическом отделении. Врачи оказали первую помощь еще нескольким избитым горожанам, но госпитализация им не потребовалась.



- Эта новогодняя ночь прошла на удивление спокойно - без криминальных травм, без жертв пиротехники. А ведь три года назад в такую же ночь мы приняли нескольких липчан с ножевыми ранениями и одного - сразу с шестью пулевыми, - говорят врачи.



Пациентом круглосуточно работающего при детской областной больнице травмпункта стал школьник, которого с переломом правой руки доставили в стационар после аварии на усманской трассе.



По словам заместителя начальника облздрава Романа Щеглеватых, и в области в целом новогодняя ночь была спокойной. В больницы попадали, в основном, жертвы ДТП. Тех, кто встретил утро 1 января в больницах, насчитали 17 человек.



Но, по словам медиков, это только начало. Уже сегодня они прогнозируют увеличение жертв новогодних гуляний. Липчане проснутся и начнут вспоминать, как встретили Новый год. А такие воспоминания не всегда приятны. Кто-то найдет свою жену в объятиях друга, а кого-то отправит на больничную койку поджелудочная железа. И с каждым новым выходным днем число жертв Деда Мороза и Снегурочки будет только расти.