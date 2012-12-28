Сегодня в Липецке: картины из Парижа, пенсии родителям будут платить сами липчане?

Нас ждут открытие новой выставки, музыкальный талант из столицы и бесплатные консультации в МФЦ.

В Липецке даже немного потеплеет, температура днём составит от +13 до +15 градусов. Дожди по-прежнему не торопятся в наш регион, пятница обойдётся без осадков.









Отключение воды





- ул. Космонавтов, 66, 68/1, 70.









– Садоводчество «Сокол 3» насосная станция.









Бензин





Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 16:00 в Доме мастера (ул. Ленина, 2) откроется новая выставка «Пётр Нилус. В поисках неуловимого» (0+).









В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) Липецкая филармония будет открывать новые имена (6+).









В 18:30 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) пройдёт особенное мероприятие к 205-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (12+).









Писатель в молодости

В 18:30 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) начнётся показ иммерсивного спектакля «Салон баронессы фон Дункельхайт» (16+).









Фото vk.ru/vprachechnuyu

В 10:00 Липецкая областная детская библиотека (ул. Л. Толстого, 40) вновь окажется в распоряжении взрослых. Проект «Мама в ресурсе» проведёт очередную встречу «Нескучное материнство» (0+).













Фото vk.com/lib48ru

С 10:00 до 12:00 липчан будут консультировать по вопросам недвижимости специалисты Росреестра в центрах «Мои Документы» (16+).









Чтобы встреча прошла максимально полезно, рекомендуют взять с собой правоустанавливающие документы на недвижимость. Адреса МФЦ:





21% липчан в опросе SuperJob заявили, что постоянно помогают финансами престарелым родителям, ещё 32% – время от времени, 10% – крайне редко.







