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сегодня, 07:00
5

Сегодня в Липецке: картины из Парижа, пенсии родителям будут платить сами липчане?

Нас ждут открытие новой выставки, музыкальный талант из столицы и бесплатные консультации в МФЦ.

Тёплая осень не сдаётся

В Липецке даже немного потеплеет, температура днём составит от +13 до +15 градусов. Дожди по-прежнему не торопятся в наш регион, пятница обойдётся без осадков.

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Отключение воды

- ул. Адмирала Макарова, 1е, 1ж;

- ул. Космонавтов, 66, 68/1, 70.

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Отключение света

С 9:00 до 12:00 обесточат:

– ул. Циолковского, 18, 18а, 20, 22, 22б, 43б.

С 9:00 до 17:00 пропадёт электроэнергия:

– ул. Баумана;
– ул. Береговая, 370;
– ул. В. Скороходова, 19;
– ул. М.И. Неделина, 1а, 1в;
– ул. Огородная, 18а, 34а;
– ул. Родниковая;
– ул. Ситовская, 394;
– ул. Скороходова (Ситовка), 14;
– ул. Фрунзе, 43;
– ул. Цемзаводская, 3, 4;
– Садоводчество «Металлург 2», 243;
– Садоводчество «Речное»;
– Садоводчество «Сокол 3»;
– Садоводчество «Сокол 3» насосная станция.

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Пробки

Попасть в пробку в пятницу проще, чем в любой другой день. Чтобы этого не произошло, лучше перед поездкой проверить загруженность маршрута по «Яндекс-картам».


Бензин

Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Картины из столицы Франции

В 16:00 в Доме мастера (ул. Ленина, 2) откроется новая выставка «Пётр Нилус. В поисках неуловимого» (0+).

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Пётр Александрович Нилус, умер в оккупированном Париже в 1943 году. Значительную часть творческого наследия, хранившуюся в столице Франции, падчерица художника передала в Воронеж для создания музея Ивана Бунина, друга живописца – так завещал сам художник. Теперь эти картины покажут и в Липецке.

Выставка будет работать с 30 октября до 13 декабря.

Молодой талант

В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) Липецкая филармония будет открывать новые имена (6+).

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Вместе с симфоническим оркестром под управлением главного дирижёра Михаила Мясникова выступит альтист Тимофей Левченко, победитель конкурса молодых солистов, проводимого филармонией. Левченко – москвич, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов, в настоящее время артист Культурного центра МВД России.

О Достоевском замолвите слово

В 18:30 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) пройдёт особенное мероприятие к 205-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (12+).

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Писатель в молодости

Участники обсудят рассказ «Сон смешного человека» и откроют для себя писателя с неожиданной стороны. Вести встречу будет священник Димитрий Струев, выпускник филологического факультета ВГУ, а ныне – настоятель липецкого храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших.

Вход свободный.

Премьера

В 18:30 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) начнётся показ иммерсивного спектакля «Салон баронессы фон Дункельхайт» (16+).

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Фото vk.ru/vprachechnuyu

По мистическим рассказам Валерия Брюсова, Дмитрия Цензора, Тэффи, Фёдора Сологуба и других авторов XIX – XX вв. Мистические истории сплетаются в чувственное действо на грани страха и наслаждения. Спектакль идёт 3 часа 10 минут без антракта.

Поговорим о беременности

В 10:00 Липецкая областная детская библиотека (ул. Л. Толстого, 40) вновь окажется в распоряжении взрослых. Проект «Мама в ресурсе» проведёт очередную встречу «Нескучное материнство» (0+).

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Фото vk.com/lib48ru

Молодые и будущие мамочки поговорят о том, как достичь баланса и гармонии в повседневной жизни, устроят творческий мастер-класс.Приходить можно и с детьми, которым устроят отдельные занимательные игры.

Консультации по недвижимости

С 10:00 до 12:00 липчан будут консультировать по вопросам недвижимости специалисты Росреестра в центрах «Мои Документы» (16+).

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Чтобы встреча прошла максимально полезно, рекомендуют взять с собой правоустанавливающие документы на недвижимость. Адреса МФЦ:

– ул. Кривенкова, 11а;
– ул. Студёновская, 184;
– пл. Победы, 6а.

Содержать родителей

21% липчан в опросе SuperJob заявили, что постоянно помогают финансами престарелым родителям, ещё 32% – время от времени, 10% – крайне редко.

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Средняя сумма поддержки составляет 15 тысяч рублей в месяц. Неужели в справедливом государстве старикам не хватает пенсии?

17% опрошенных признались, что сами получают помощь от родителей.

Дорогие липчане! Завтра последний день октября, осень вступит в позднюю стадию. Но погода пока радует, бензин ещё можно найти. А за новостями нужно следить не только ради развлечения: летят, прилетают и падают. Всеми необходимыми сведениями вас ежедневно обеспечит GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
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Комментарии (5)

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Александр Н.
20 минут назад
Повышение пенсионного возраста надо называть своими словами -это преступление.
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Дед
45 минут назад
Нам обещали злотые горы после пенсионной реформы и опять накололи кроме как работать лишние пять лет ничего . Только намного меньше народу стало доживать до пенсии а прибавки дожившим нет инфляция всё съедает . После индексации покупательная способность только падает .
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Зося
59 минут назад
Старики с нищенской пенсии помогают детям и внукам. В самой плодовитой стране по долларовый миллиардерам.
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Нервная мать
59 минут назад
С чего липчане будут платить пенсии родителям? С зарплат в 40-50 тысяч и ипотек? Сами хрен без соли доедают. От родителей и дедов помощи ждут.
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Интересно
сегодня, 07:16
Про пенсии интересно! Какие там письма два мешка Терешкова получила снова? До 70 мужикам продлить? Или равноправие для женщин и 65 сделать?
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