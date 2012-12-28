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Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: картины из Парижа, пенсии родителям будут платить сами липчане?
Нас ждут открытие новой выставки, музыкальный талант из столицы и бесплатные консультации в МФЦ.
В Липецке даже немного потеплеет, температура днём составит от +13 до +15 градусов. Дожди по-прежнему не торопятся в наш регион, пятница обойдётся без осадков.
Отключение воды
- ул. Космонавтов, 66, 68/1, 70.
Отключение света
С 9:00 до 12:00 обесточат:
– ул. Циолковского, 18, 18а, 20, 22, 22б, 43б.
С 9:00 до 17:00 пропадёт электроэнергия:
– ул. Баумана;
– ул. Береговая, 370;
– ул. В. Скороходова, 19;
– ул. М.И. Неделина, 1а, 1в;
– ул. Огородная, 18а, 34а;
– ул. Родниковая;
– ул. Ситовская, 394;
– ул. Скороходова (Ситовка), 14;
– ул. Фрунзе, 43;
– ул. Цемзаводская, 3, 4;
– Садоводчество «Металлург 2», 243;
– Садоводчество «Речное»;
– Садоводчество «Сокол 3»;
– Садоводчество «Сокол 3» насосная станция.
Пробки
Попасть в пробку в пятницу проще, чем в любой другой день. Чтобы этого не произошло, лучше перед поездкой проверить загруженность маршрута по «Яндекс-картам».
Бензин
Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Картины из столицы Франции
В 16:00 в Доме мастера (ул. Ленина, 2) откроется новая выставка «Пётр Нилус. В поисках неуловимого» (0+).
Пётр Александрович Нилус, умер в оккупированном Париже в 1943 году. Значительную часть творческого наследия, хранившуюся в столице Франции, падчерица художника передала в Воронеж для создания музея Ивана Бунина, друга живописца – так завещал сам художник. Теперь эти картины покажут и в Липецке.
Выставка будет работать с 30 октября до 13 декабря.
Молодой талант
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) Липецкая филармония будет открывать новые имена (6+).
Вместе с симфоническим оркестром под управлением главного дирижёра Михаила Мясникова выступит альтист Тимофей Левченко, победитель конкурса молодых солистов, проводимого филармонией. Левченко – москвич, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов, в настоящее время артист Культурного центра МВД России.
О Достоевском замолвите слово
В 18:30 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) пройдёт особенное мероприятие к 205-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (12+).
Писатель в молодости
Участники обсудят рассказ «Сон смешного человека» и откроют для себя писателя с неожиданной стороны. Вести встречу будет священник Димитрий Струев, выпускник филологического факультета ВГУ, а ныне – настоятель липецкого храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших.
Вход свободный.
Премьера
В 18:30 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) начнётся показ иммерсивного спектакля «Салон баронессы фон Дункельхайт» (16+).
Фото vk.ru/vprachechnuyu
По мистическим рассказам Валерия Брюсова, Дмитрия Цензора, Тэффи, Фёдора Сологуба и других авторов XIX – XX вв. Мистические истории сплетаются в чувственное действо на грани страха и наслаждения. Спектакль идёт 3 часа 10 минут без антракта.
Поговорим о беременности
В 10:00 Липецкая областная детская библиотека (ул. Л. Толстого, 40) вновь окажется в распоряжении взрослых. Проект «Мама в ресурсе» проведёт очередную встречу «Нескучное материнство» (0+).
Фото vk.com/lib48ru
Молодые и будущие мамочки поговорят о том, как достичь баланса и гармонии в повседневной жизни, устроят творческий мастер-класс.Приходить можно и с детьми, которым устроят отдельные занимательные игры.
Консультации по недвижимости
С 10:00 до 12:00 липчан будут консультировать по вопросам недвижимости специалисты Росреестра в центрах «Мои Документы» (16+).
Чтобы встреча прошла максимально полезно, рекомендуют взять с собой правоустанавливающие документы на недвижимость. Адреса МФЦ:
– ул. Студёновская, 184;
– пл. Победы, 6а.
Содержать родителей
21% липчан в опросе SuperJob заявили, что постоянно помогают финансами престарелым родителям, ещё 32% – время от времени, 10% – крайне редко.
Средняя сумма поддержки составляет 15 тысяч рублей в месяц. Неужели в справедливом государстве старикам не хватает пенсии?
17% опрошенных признались, что сами получают помощь от родителей.
Дорогие липчане! Завтра последний день октября, осень вступит в позднюю стадию. Но погода пока радует, бензин ещё можно найти. А за новостями нужно следить не только ради развлечения: летят, прилетают и падают. Всеми необходимыми сведениями вас ежедневно обеспечит GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
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