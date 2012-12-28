12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Происшествия
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сегодня, 10:28
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Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
За день до назначенной даты стало известно, что праздник не состоится.
«Обвиняемая взяла на себя обязательства по организации праздника. Обсудив на родительском собрании пожелания участников, она начала сбор денег на оплату банкета, выпускных фотоальбомов и других трат. Женщина регулярно усыпляла бдительность родителей. Например, сообщала о якобы забронированной базе отдыха, обсуждала меню и другие важные вопросы. Однако за день до назначенной даты стало известно, что праздник не состоится. Собранные средства обвиняемая потратила на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Женщина частично возместила ущерб — она вернула 27 тысяч рублей. Её действия квалифицированы следствием по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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