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сегодня, 10:28
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Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя

За день до назначенной даты стало известно, что праздник не состоится.

В суд направлено уголовное дело 38-летней липчанки, обвиняемой в мошенничестве. По данным следствия, с августа 2024 по май 2025 года женщина похитила более 250 000 рублей, собранных 12 родителями девятиклассников для проведения выпускного.

«Обвиняемая взяла на себя обязательства по организации праздника. Обсудив на родительском собрании пожелания участников, она начала сбор денег на оплату банкета, выпускных фотоальбомов и других трат. Женщина регулярно усыпляла бдительность родителей. Например, сообщала о якобы забронированной базе отдыха, обсуждала меню и другие важные вопросы. Однако за день до назначенной даты стало известно, что праздник не состоится. Собранные средства обвиняемая потратила на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Женщина частично возместила ущерб — она вернула 27 тысяч рублей. Её действия квалифицированы следствием по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Прямо
33 минуты назад
как капремонт.
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И на что
34 минуты назад
Надеялась эта особа?Нет денег возьми кредит,а лишать детей праздника мерзко с ее стороны.Таких жалеть не надо.
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