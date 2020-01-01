Общество

23 минуты назад

Следствие: подросток надышался газом на новогодней вечеринке

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Следствие: подросток надышался газом на новогодней вечеринке
По факту гибели 17-летнего подростка в Лебедянском районе проводится доследственная проверка по факту смерти 17-летнего подростка в Лебедянском районе.

«В ночь на 1 января 2020 года в частном доме в селе Волотово Лебедянского района компания подростков отмечала праздник. В результате празднования скончался 17-летний подросток.

По предварительной версии он вдыхал газ из баллончика, после чего потерял сознание и умер. Возле его тела следователи нашли газовый баллончик для заправки портативных горелок», - сообщили первые данные проверки в пресс-службе следственного управления СК РФ по Липецкой области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели и очевидцы. Для выяснения причин смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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