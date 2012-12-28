Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Происшествия
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31 минуту назад
Состояние пострадавшей в лебедянской аварии 17-летней девушки — тяжёлое
Одна пострадавшая лечится в областной детской больнице, вторая — в Данковской ЦРБ.
— Состояние пациентки тяжелое, у неё сочетанные травмы. Девушка находится в отделении нейрохирургии. Она в сознании, — рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального минздрава.
18-летняя девушка-водитель госпитализирована в травматологию в Данковской ЦРБ. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, ночью на улице Советской в Лебедяни 18-летняя девушка-водитель «Хендая», попыталась объехать выбежавшую на дорогу кошку, автомобиль занесло и он перевернулся на крышу. 18-летняя пассажирка «Хендая» погибла, девушка-водитель и вторая пассажирка машины оказались в больнице.
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