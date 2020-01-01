Жительница области сделала новогодний подарок мошенникам

31 декабря жительница Липецкой области перевела мошенникам 600 000 рублей.

По данным полиции, липчанка стала жертвой банковских мошенников. Женщине позвонили от имени банковских служащих и сообщили, что с ее счета пытаются снять деньги.



- Звонившие предложили женщине перевести деньги на специальный счет и таким образом сохранить сбережения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Под влиянием мошенников она так и поступила.



Оказалось, что специальный счет - это кошелек одной из систем электронных платежей. Липчанка лишилась 600 000 рублей.

