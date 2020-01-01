Происшествия

44 минуты назад

Жительница области сделала новогодний подарок мошенникам

5 542
#мошенничество
Жительница области сделала новогодний подарок мошенникам

31 декабря жительница Липецкой области перевела мошенникам 600 000 рублей.

По данным полиции, липчанка стала жертвой банковских мошенников. Женщине позвонили от имени банковских служащих и сообщили, что с ее счета пытаются снять деньги.

- Звонившие предложили женщине перевести деньги на специальный счет и таким образом сохранить сбережения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Под влиянием мошенников она так и поступила. 

Оказалось, что специальный счет - это кошелек одной из систем электронных платежей. Липчанка лишилась 600 000 рублей.
5 542
#мошенничество

Комментарии (5)

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нонка

3 минуты назад
хороший подарок -Жизнь ворам,смерть м*сорам...
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сеня

6 минут назад
Это звонил Дед Мороз.
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ура

7 минут назад
В Новый год - с чистой душой ! Чистой от денег.
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Денис

19 минут назад
Вот дура. Но всё равно с новым годом!
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Милая Оксана

20 минут назад
С новым годом!
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