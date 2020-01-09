За время новогодних каникул липчане почти 4000 раз звонили в службу спасения

Спасатели отмечают, что 2020 год липчане отметили на редкость спокойно.

На телефон службы спасения «112» во время зимних каникул поступило 3,8 тысячи звонков или почти на тысячу меньше, чем в прошлом году. Чаще всего горожане обращались в скорую помощь преимущественно по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и ОРВИ (730 звонков), а также в полицию (301). Самое большое количество вызовов по линии полиции было зафиксировано 1 января – 65 звонков, меньше всего 5 января – 21 звонок. По линии скорой помощи чаще обращались 7 января – 111 раз, реже помощь медиков требовалась гражданам 8 января – 75 звонков.



- Новогодние и рождественские праздники в Липецке прошли в штатном режиме. По информации, поступившей в городское управление по делам ГО и ЧС, на ночных дискотеках, которые 1 января были организованы на десяти площадках областного центра с участием 7-ми тысяч горожан, происшествий, в том числе с применением пиротехники, не зарегистрировано, - рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.



В ночь с 6 на 7 января в 22 церквях города прошли богослужения, посвященные Рождеству Христову. На них пришли 7,5 тысячи человек. Нарушений общественного порядка и происшествий не зафиксировано.



Относительно спокойно было на дорогах Липецка: по данным управления ГО и ЧС с 1 по 8 января на территории города произошло 67 механических ДТП и 9 ДТП с пострадавшими, в том числе 2 наезда на пешеходов – на улицах Передельческой и Зегеля (в последнем случае – на пешеходном переходе). Госпитализированы шесть человек. Ситуация практически аналогична праздничной зимней неделе 2019 года.



За тот же период зафиксировано 20 пожаров и возгораний, в основном горели мусор, бесхозные строения в садоводческих товариществах. Лишь два раза (против пяти в 2019 году) загорались жилые помещения. В одном случае в доме-времянке от отравления угарным газом пострадала и была госпитализирована 65-летняя женщина (в прошлом году пострадавших было двое).





