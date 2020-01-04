Спорт

сегодня, 09:43

Пенсионеров Липецкой области учили метать ножи (ФОТО)

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#Универсальный бой #метание ножа
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Пенсионеров Липецкой области учили метать ножи (ФОТО)

Кто как праздновал: липецкие спортсмены под Новый Год провели соревнования по метанию холодного оружия.

Более 100 участников из четырех областей РФ приняли участие в Липецке в соревнованиях по метанию ножа.

За 6 комплектов медалей боролись местные спортсмены, а также гости из Тамбовской, Воронежской и Рязанской областей. Наряду с липецкой областной федерацией универсального боя одним из организаторов турнира стал «Российский фонд мира».

Наши земляки не остались без наград. Так, Галина Кулькова стала победительницей соревнованиях во всех дисциплинах у женщин, а именно – метании ножа на 1, 3 и 5 метров.

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Светлана Белых дважды была второй в метании ножа на 1 и 3 метра, а на «пятерке» заняла почетное третье место. Марина Клижевская заняла второе место в метании с 5 метров, и да третьих в остальных дисциплинах.

У мужчин минимальное расстояние равнялось 3 метрам – здесь победил Вячеслав Кульков, он же выиграл и состязания по метанию ножа на самое длинное расстояние - 7 метров. Расиму Гасымову не нашлось равных в метании ножа на 5 метров.

Призерами так же становились наши Олег Кривоносов (дважды), Александр Корчагин и Анатолий Пасынков.

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Спортсменов подготовили Евгения Покачалова, Данила Голисаев и Илья Кульков.

Метание ножа – важный элемент в универсальном бое, в котором соперникам приходится драться не только на ковре, но и соревноваться на полосе препятствий, включающей в себя метание ножа, стрельбу из пневматического пистолета.

Любопытно, что на старт этих необычных соревнований вышли и пожилые люди, которых в течение двух месяцев тренировали представители федерации универсального боя в рамках проекта «Активное поколение 50+».

14 384
#Универсальный бой #метание ножа
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Комментарии (14)

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Липчанин

15 минут назад
Лишь бы пенсию не платить.
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молодой тупняк

24 минуты назад
лучше бы на Лисина работать пошли, отобрать надо пенсии.
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Пенсионеры

27 минут назад
Теперь можно и на митингах принимать активное участие.
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fed

34 минуты назад
Animal planet., потом новость - бабка нанесла своему деду 47 ножевых.
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fed

34 минуты назад
Кукухой нах поехали все уже. Конкретнейше.
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fed

35 минут назад
Не шутите. Это серьезный социальный заказ. Пенсионеров готовят к войне с США Диверсионнная группа липецких бабок пойдет мстить за убитого генерала Сулеймани или как там его.
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Это

41 минуту назад
Маразм едроэSSэсовский
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Житель

44 минуты назад
Если есть силы кидать нож., то какой же это пенсионер, на нем пахать надо!
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Бредящий Бздун

53 минуты назад
Да у нас пластиковые стаканчики кидать опасно а тут!? Куда Единая Россия смотрит с фронтами разными и отделами контрразведки при них?
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Animal planet.

сегодня, 10:03
Или бы организовали им поездку в приют,пообщаться и погулять с пушистиками.
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