Пенсионеров Липецкой области учили метать ножи (ФОТО)

Кто как праздновал: липецкие спортсмены под Новый Год провели соревнования по метанию холодного оружия.

Более 100 участников из четырех областей РФ приняли участие в Липецке в соревнованиях по метанию ножа.

За 6 комплектов медалей боролись местные спортсмены, а также гости из Тамбовской, Воронежской и Рязанской областей. Наряду с липецкой областной федерацией универсального боя одним из организаторов турнира стал «Российский фонд мира».

Наши земляки не остались без наград. Так, Галина Кулькова стала победительницей соревнованиях во всех дисциплинах у женщин, а именно – метании ножа на 1, 3 и 5 метров.





Светлана Белых дважды была второй в метании ножа на 1 и 3 метра, а на «пятерке» заняла почетное третье место. Марина Клижевская заняла второе место в метании с 5 метров, и да третьих в остальных дисциплинах.

У мужчин минимальное расстояние равнялось 3 метрам – здесь победил Вячеслав Кульков, он же выиграл и состязания по метанию ножа на самое длинное расстояние - 7 метров. Расиму Гасымову не нашлось равных в метании ножа на 5 метров.

Призерами так же становились наши Олег Кривоносов (дважды), Александр Корчагин и Анатолий Пасынков.







Спортсменов подготовили Евгения Покачалова, Данила Голисаев и Илья Кульков.

Метание ножа – важный элемент в универсальном бое, в котором соперникам приходится драться не только на ковре, но и соревноваться на полосе препятствий, включающей в себя метание ножа, стрельбу из пневматического пистолета.



Любопытно, что на старт этих необычных соревнований вышли и пожилые люди, которых в течение двух месяцев тренировали представители федерации универсального боя в рамках проекта «Активное поколение 50+».