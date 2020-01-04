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Пенсионеров Липецкой области учили метать ножи (ФОТО)
Кто как праздновал: липецкие спортсмены под Новый Год провели соревнования по метанию холодного оружия.
Более 100 участников из четырех областей РФ приняли участие в Липецке в соревнованиях по метанию ножа.
За 6 комплектов медалей боролись местные спортсмены, а также гости из Тамбовской, Воронежской и Рязанской областей. Наряду с липецкой областной федерацией универсального боя одним из организаторов турнира стал «Российский фонд мира».
Наши земляки не остались без наград. Так, Галина Кулькова стала победительницей соревнованиях во всех дисциплинах у женщин, а именно – метании ножа на 1, 3 и 5 метров.
Светлана Белых дважды была второй в метании ножа на 1 и 3 метра, а на «пятерке» заняла почетное третье место. Марина Клижевская заняла второе место в метании с 5 метров, и да третьих в остальных дисциплинах.
У мужчин минимальное расстояние равнялось 3 метрам – здесь победил Вячеслав Кульков, он же выиграл и состязания по метанию ножа на самое длинное расстояние - 7 метров. Расиму Гасымову не нашлось равных в метании ножа на 5 метров.
Призерами так же становились наши Олег Кривоносов (дважды), Александр Корчагин и Анатолий Пасынков.
Спортсменов подготовили Евгения Покачалова, Данила Голисаев и Илья Кульков.
Метание ножа – важный элемент в универсальном бое, в котором соперникам приходится драться не только на ковре, но и соревноваться на полосе препятствий, включающей в себя метание ножа, стрельбу из пневматического пистолета.
Любопытно, что на старт этих необычных соревнований вышли и пожилые люди, которых в течение двух месяцев тренировали представители федерации универсального боя в рамках проекта «Активное поколение 50+».
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