Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Общество
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25 минут назад
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На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Без холодной воды останется часть центра Липецка.
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Громовой, № 3а на площади Победы, № 15 по улице Союзной, № 1, 2, 21, 31, 37 по улице Гоголя, № 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, № 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, № 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, в частном секторе улиц Гоголя, Калинина, Радиаторной.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
31 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 18а по улице Катукова, № 1а, 2, 3, 5, 7а по бульвару Есенина, № 1а, 2, 2а по улице Скороходова, № 1 по улице Толстого, № 4 по улице Советской, № 1 на площади Театральной, обесточат площадь Революции.
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