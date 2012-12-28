На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Без холодной воды останется часть центра Липецка.



31 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Громовой, 4, 5, улица Доватора, 2, улица Калинина, 35 (52) — без холодной воды временно останутся жители 10 улиц, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Громовой, № 3а на площади Победы, № 15 по улице Союзной, № 1, 2, 21, 31, 37 по улице Гоголя, № 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, № 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, № 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, в частном секторе улиц Гоголя, Калинина, Радиаторной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.31 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 18а по улице Катукова, № 1а, 2, 3, 5, 7а по бульвару Есенина, № 1а, 2, 2а по улице Скороходова, № 1 по улице Толстого, № 4 по улице Советской, № 1 на площади Театральной, обесточат площадь Революции.