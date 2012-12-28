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198
25 минут назад
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На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Без холодной воды останется часть центра Липецка.

31 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Громовой, 4, 5, улица Доватора, 2, улица Калинина, 35 (52) — без холодной воды временно останутся жители 10 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Громовой, № 3а на площади Победы, № 15 по улице Союзной, № 1, 2, 21, 31, 37 по улице Гоголя, № 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, № 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, № 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, в частном секторе улиц Гоголя, Калинина, Радиаторной.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

31 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 18а по улице Катукова, № 1а, 2, 3, 5, 7а по бульвару Есенина, № 1а, 2, 2а по улице Скороходова, № 1 по улице Толстого, № 4 по улице Советской, № 1 на площади Театральной, обесточат площадь Революции.
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Комментарии (2)

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Терешковой,17
2 минуты назад
А мы ждем подачи отопления и гвс в 23-00. Так нам обещают, с 22.10.
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27 мкр
18 минут назад
про регулярные отключения горячей воды и отопления уже даже и не сообщают, мелочи какие..
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