Дальнобойщик из Ростова пырнул ножом своего сменщика

Раненого спасли хирурги Тербунской больницы.

1 января вечером в Тербунскую районную больницу доставили раненого дальнобойщика из Ростова-на-Дону. Оказалось, что водителя во время новогоднего застолья на трассе ткнул ножом в грудь его сменщик.



По данному факту проводится доследственная проверка. Подозреваемый в преступлении задержан.