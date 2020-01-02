Происшествия
15 минут назад
Дальнобойщик из Ростова пырнул ножом своего сменщика
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Раненого спасли хирурги Тербунской больницы.
1 января вечером в Тербунскую районную больницу доставили раненого дальнобойщика из Ростова-на-Дону. Оказалось, что водителя во время новогоднего застолья на трассе ткнул ножом в грудь его сменщик.
По данному факту проводится доследственная проверка. Подозреваемый в преступлении задержан.
По данному факту проводится доследственная проверка. Подозреваемый в преступлении задержан.
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