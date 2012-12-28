Директор МУП ЖКХ присваивал деньги предприятия

Ущерб составил 20,4 тысячи рублей. Деньги мужчина вернул, но его всё равно осудили и оштрафовали на 100 000 рублей.

Директор МУП ЖКХ Воловского района с декабря 2020 по январь 2022 года присваивал деньги муниципального предприятия, которые получал в кассе под отчет. Тербунский районный суд приговорил 53-летнего мужчину к штрафу в 100 000 рублей по части третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». При этом присвоил мужчина сумму почти в пять раз меньшую суммы штрафа.«Занимая должность директора организации и являясь материально ответственным лицом, подсудимый систематически похищал денежные средства, которые получал под отчет в кассе предприятия. Общая сумма материального ущерба составила 20,4 тысячи рублей. С целью сокрытия своих преступных действий мужчина предоставлял в бухгалтерию поддельную отчётность в виде кассовых чеков. Похищенные средства он расходовал на личные нужды, а также приобрел на них инструменты», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Подсудимый вину полностью признал и к моменту вынесения приговора возместил ущерб.