Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
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В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Общество
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сегодня, 16:02
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Директор МУП ЖКХ присваивал деньги предприятия
Ущерб составил 20,4 тысячи рублей. Деньги мужчина вернул, но его всё равно осудили и оштрафовали на 100 000 рублей.
«Занимая должность директора организации и являясь материально ответственным лицом, подсудимый систематически похищал денежные средства, которые получал под отчет в кассе предприятия. Общая сумма материального ущерба составила 20,4 тысячи рублей. С целью сокрытия своих преступных действий мужчина предоставлял в бухгалтерию поддельную отчётность в виде кассовых чеков. Похищенные средства он расходовал на личные нужды, а также приобрел на них инструменты», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Подсудимый вину полностью признал и к моменту вынесения приговора возместил ущерб.
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