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Общество
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сегодня, 16:02
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Директор МУП ЖКХ присваивал деньги предприятия

Ущерб составил 20,4 тысячи рублей. Деньги мужчина вернул, но его всё равно осудили и оштрафовали на 100 000 рублей.

Директор МУП ЖКХ Воловского района с декабря 2020 по январь 2022 года присваивал деньги муниципального предприятия, которые получал в кассе под отчет. Тербунский районный суд приговорил 53-летнего мужчину к штрафу в 100 000 рублей по части третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». При этом присвоил мужчина сумму почти в пять раз меньшую суммы штрафа.

«Занимая должность директора организации и являясь материально ответственным лицом, подсудимый систематически похищал денежные средства, которые получал под отчет в кассе предприятия. Общая сумма материального ущерба составила 20,4 тысячи рублей. С целью сокрытия своих преступных действий мужчина предоставлял в бухгалтерию поддельную отчётность в виде кассовых чеков. Похищенные средства он расходовал на личные нужды, а также приобрел на них инструменты», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Подсудимый вину полностью признал и к моменту вынесения приговора возместил ущерб.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Александр Н.
10 минут назад
Однако какой жуткий ворюга.
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Гость
40 минут назад
Ужас какой злодей, три шаурмы в месяц крал ворюга
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однако
46 минут назад
освободили место для своего.
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Витек
сегодня, 16:30
На Колыму его лет на 20. Надо было миллионами воровать, тогда бы еще и наградили.
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