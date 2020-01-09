Общество

11 минут назад

«Белая горячка» уложила в больничные койки на удивление мало липчан

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#белая горячка #алкоголизм
«Белая горячка» уложила в больничные койки на удивление мало липчан

В новогодние праздники от алкоголя не умер ни один человек.

Длительные новогодние праздники прошли на удивление спокойно для врачей областного наркологического диспансера: с диагнозом «алкогольный психоз» («белочкой» по-народному) в больницу привезли по состоянию на утро 9 января лишь 18 человек. А всего несколько лет назад, как говорит главврач ЛОНДа Михаил Коростин, с таким диагнозом в наркодиспансер попадали до 50 липчан.

- Чтобы получить белую горячку необходимы два условия. Первое - длительный стаж злоупотребления спиртным. Второе - беспробудное пьянство в течение двух-трех недель. Так что наши пациенты, очевидно, начали пить еще в католическое Рождество, - говорит Михаил Коростин.

Если цыплят считают по осени, то сраженных белой горячкой в январе в наркологии посчитают 14-15 января, после того, как Россия встретит старый Новый год.

Однако промежуточные результаты новогодних загулов радуют липецких врачей. Уже два года подряд от алкоголя в праздники никто не умер. В наркологию за первые девять суток января попали 243 человека - на 40 человек меньше, чем за такое же время в январе 2018-го (никого из них не доставили в наручниках, следовательно, у правоохранительных органов к ним претензий нет). Треть пациентов прибыла в стационар самостоятельно на вытрезвление, чтобы суметь выйти на работу в нормальном состоянии.

- По моим наблюдениям, липчане из года в год все меньше злоупотребляют спиртным. Люди стали снижать градус напитков, переходя на менее крепкие, - считает Михаил Коростин.


фото:stihi.ru
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#белая горячка #алкоголизм

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